Dương Triệu Vũ: “Đàm Vĩnh Hưng nóng nảy, mạnh miệng nhưng rất dễ tổn thương”

Nam ca sĩ tâm sự rằng, mấy hôm rồi anh lu bu với liveshow của NSƯT Hoài Linh ở hải ngoại nên hôm nay ngồi trên máy bay trở về, anh mới chợt nhớ về người mình mang ơn.

"Có biết bao người mà ta mang ơn trong hơn 40 năm cuộc đời này nhưng có lẽ người nghĩ tới nhiều nhất lúc này lại là anh Hưng. Năm 18 tuổi, lần đầu bước chân lên sân khấu Thúy Nga Paris By Night, chiếc áo đầu tiên tôi mặc là do chính tay anh Hưng may. Hôm đó, anh Hưng bỏ hết việc để bay qua Mỹ chỉ để ở trong cánh gà phụ lo tôi, bày đặt ra quần áo, phụ kiện lỉnh kỉnh… đó là một kỷ niệm vui mà tôi luôn nhớ.

Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với nhau 26 năm. Ảnh: FBNV

Sau này mỗi lần về Việt Nam chơi, những ngày còn nhỏ ấy, tôi hay đi theo anh Hưng. Hồi đó, anh Hưng còn chạy chiếc xe máy Spacy, lái xe chở tôi đi theo tới các điểm hát, đi dọc các con phố ở Sài Gòn".

Theo Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng là người từ vất vả, nghèo khó và khổ cực đi lên, từ nhỏ đã phải bảo vệ mẹ và em nên trong tâm hồn là một bức tranh nhiều màu sắc với những mảng sáng tối đối lập rất rõ ràng.

Dương Triệu Vũ nói về con người thật của Đàm Vĩnh Hưng

"Một Đàm Vĩnh Hưng ngây ngô. Một Đàm Vĩnh Hưng ma mãnh. Lại có một Đàm Vĩnh Hưng rất dễ bị tác động bên cạnh một Đàm Vĩnh Hưng kiên định. Lại có một Đàm Vĩnh Hưng rất dễ bị dụ, bị lừa. Một Đàm Vĩnh Hưng mạnh miệng nhưng lại có một Đàm Vĩnh Hưng rất dễ tổn thương…

Nhưng nổi bật hơn cả lại là Đàm Vĩnh Hưng nóng nảy, sẵn sàng xù lông với bất cứ ai động vào mình và một Đàm Vĩnh Hưng yếu đuối, dễ mủi lòng.

Dương Triệu Vũ đến thăm Đàm Vĩnh Hưng sau vụ tai nạn ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Mỗi khi xảy ra một chuyện gì, lần lượt cả hai Đàm Vĩnh Hưng "nổi bật" này cùng nhau giải quyết. Đầu tiên là Đàm Vĩnh Hưng nóng nảy sẽ dùng cơn tức giận để thỏa lấp nỗi đau, muốn đập phá, hủy hoại tất cả … Thế rồi ngay lập tức lại bị Đàm Vĩnh Hưng yếu đuối, dễ mủi lòng kia ngăn lại…

Có nhiều người không biết và anh Hưng cũng không bao giờ chịu thừa nhận Đàm Vĩnh Hưng yếu đuối là bản ngã lớn nhất của mình. Nó làm cho anh Hưng không bao giờ có thể làm hại bất cứ ai ngay cả khi họ làm hại mình", Dương Triệu Vũ tiết lộ thêm.

Dương Triệu Vũ nói rằng, nhân ngày Lễ Tạ Ơn đặc biệt, anh muốn gửi lời cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong 26 năm qua đã luôn luôn yêu thương, lo lắng và chưa một lần giận anh dù có thể giận bất cứ ai.

"Chúc anh Hưng mỗi ngày đều như được sống trong Ngày Tạ Ơn để thấy rằng xung quanh là bao người luôn muốn dành cho anh những tình cảm trân quý, không chỉ riêng tôi và hạnh phúc với tất cả sự lựa chọn của mình".