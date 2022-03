Dương Tử Quỳnh nói gì khi tham gia phim hành động ở tuổi 60?

Trong phim Everything Everywhere All at Once, minh tinh Dương Tử Quỳnh vào vai nhân vật Evelyn Wang, người có năng lực đi xuyên đa vũ trụ.

Đây là tác phẩm mới nhất của hãng phim A24 và dự kiến chiếu các suất hạn chế ở Mỹ vào ngày 25/3 tới đây. Dương Tử Quỳnh trong phim Everything Everywhere All at Once. (Ảnh trong phim). Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, trang IGN khen Dương Tử Quỳnh tỏa sáng, nhân vật Evelyn Wang độc đáo, giàu năng lượng. Trên THR, diễn viên Jamie Lee Curtis nhận xét, Dương Tử Quỳnh nỗ lực, chăm chỉ làm việc hàng chục năm qua. Nữ nghệ sĩ cho khán giả thấy tài năng, diễn xuất đa dạng. Trên trang Metacritic, phim nhận mức chấm điểm khá là 7,6/10 từ 8 bài đánh giá và đa phần được khen ngợi. Trang Slashfilm nhận xét, phim Everything Everywhere All at Once là tác phẩm mà khán giả chưa từng xem và đáng được coi là một trong những phim Mỹ xuất sắc nhất năm 2022. Để nhập vai Evelyn Wang, Dương Tử Quỳnh phải tự thay đổi từ trong ra ngoài. Nữ diễn viên có thể trầm hơn nhiều so với những nhân vật khác, nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp duyên dáng tương tự như ngoài đời. "Tôi phải thú nhận tôi đã khá sốc khi xem lại phim và thấy mình trên màn ảnh. Đoàn làm phim đòi hỏi nhiều thứ tôi chưa từng trải qua trong nghiệp diễn để vào vai Evelyn. Dương Tử Quỳnh với phong thái tự tin, vừa mạnh mẽ vừa sang trọng. (Ảnh: THR). Trong tất cả các bộ phim tham gia, tôi luôn là người kiểm soát tình hình. Mọi người có thể vui vẻ xung quanh tôi, nhưng tôi luôn là người nghiêm túc nhất. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đóng một bộ phim đòi hỏi cao và khó khăn như vậy". Ngay cả đối với một người từng bị gãy xương trên trường quay như Dương Tử Quỳnh thì bộ phim này đã đặt ra một tầm cao mới trong việc thử thách khả năng hành động của nữ nghệ sĩ. Từng gặp nhiều thất bại trong quá khứ, tuy nhiên, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Dương Tử Quỳnh luôn giữ vững được vị trí của mình trong giới điện ảnh của cả châu Á lẫn thế giới. Là cái tên đình đám ở thể loại phim hành động, nữ diễn viên 60 tuổi có thể sẽ bị đóng khung trong một hình ảnh. Tuy nhiên, ở Dương Tử Quỳnh lại khác, dù nổi tiếng với danh xưng "đả nữ" nhưng mỗi vai diễn của cô không đơn thuần là những thế võ rập khuôn mà ở đó cô còn luôn làm mới mình trong mỗi vai diễn. Dương Tử Quỳnh đóng chính trong phim Everything Everywhere All at Once. (Ảnh: THR). Dương Tử Quỳnh (sinh năm 1962) từng đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Sau đó, Dương Tử Quỳnh gia nhập làng phim. Người đẹp trở thành "đả nữ" hàng đầu châu Á nhờ tham gia nhiều phim như: "Nữ cảnh sát hoàng gia", "Câu chuyện cảnh sát 3", "Vịnh Xuân", "Kiếm vũ", "Ngọa hổ tàng long"... Dương Tử Quỳnh còn thành danh ở Hollywood qua "Tomorrow Never Dies", "Hồi ức của một geisha", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương"... Minh tinh trải qua một cuộc hôn nhân, hiện tại cô hẹn hò tỷ phú người Pháp Jean Todt và họ đính hôn từ năm 2006. 2 phim Hàn hot nhất hiện nay "Hẹn hò chốn công sở" và "Tuổi 25, tuổi 21": Phim nào hút khán giả hơn? 20/03/2022 14:44

