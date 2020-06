Duy trì hoạt động khai thác trong thời gian triển khai thi công sửa chữa đường CHC, đường lăn tại Nội Bài

Dự án cải tạo, nâng cấp đường CHC và đường lăn tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 29/6/2020. Để phục vụ công tác sửa chữa, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra phương án đóng lần lượt từng đường băng tại các cảng hàng không này từ 1/7/2020 đến hết năm. Các đường băng sẽ được đóng từng phần để đảm bảo thi công và không làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động khai thác của sân bay.



Lễ khởi công Dự án cải tạo nâng cấp đường CHC, đường lăn do Bộ GTVT tổ chức tại Nhà khách VIP A, Nội Bài.

NIA đảm bảo an toàn bay trong thời gian thi công sửa chữa đường CHC

Căn cứ vào các giai đoạn thi công của dự án, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có phương án điều tiết slot cho phù hợp với năng lực khai thác. Về tổng thể, việc thi công sẽ đảm bảo không làm giảm năng lực phục vụ chuyến bay trong ngày của Cảng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác, tần suất chuyến bay trong một giờ sẽ giảm do máy bay chỉ cất và hạ cánh trên cùng đường băng, thay vì trên hai đường băng như trước. Theo đó, nhiều chuyến bay trong khung giờ cao điểm (6h – 8h sáng, 12-14h chiều; 16 – 18h tối) sẽ được giãn vào các giờ thấp điểm. Theo thống kê, hiện tại sản lượng bay tại Nội Bài đã phục hồi và tăng trưởng nhanh các chuyến bay nội địa với trung bình mỗi ngày trên 450 lượt chuyến bay và hơn 60 ngàn khách qua Cảng. Dự báo trong tháng 7 tới, con số này sẽ có thể tăng từ 5 - 10% tùy theo ngày trong tuần.

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường CHC và đường lăn tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ông Vũ Thế Phiệt – Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định: "Trong quá trình thi công dự án sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động khai thác, tuy nhiên do thời điểm triển khai dự án nằm trong giai đoạn chưa thực hiện mở các chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên mức độ suy giảm sẽ được hạn chế tối đa. ACV cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay và tuân thủ đúng các quy định về an ninh an toàn trong khai thác".

NIA tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an toàn bay.

Ông Tô Tử Hà – Phó giám đốc Cảng HKQT Nội Bài thông tin: "Để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong thời gian tạm đóng cửa 01 đường CHC phục vụ hoạt động thi công Dự án, Cảng HKQT Nội Bài đã tiến hành điều chỉnh phương án khẩn nguy, cứu nạn, cứu hộ, di dời tàu bay, quán triệt các lực lượng liên quan tăng cường phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay".

Ông Hà khuyến cáo: "Trong thời gian thi công dự án, hành khách đi tàu bay cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ hãng hãng không, chủ động đến sân bay trước chuyến bay ít nhất 2 giờ để hoàn thành thủ tục hàng không, nhất là trong các khung giờ cao điểm nêu trên".