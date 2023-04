Đồng Nai khen thưởng ekip cứu sống bệnh nhân ngưng tim

Chiều 10/4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh này cho tập thể Khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và ThS-BS Nguyễn Thanh Nhựt - Trưởng khoa Can thiệp tim mạch. Các cá nhân, tập thể này được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim ngoại viện do nhồi máu cơ tim.

Khen thưởng ekip cứu bệnh nhân ngưng tim. Ảnh: Tuệ Mẫn

ThS.BS Nguyễn Thanh Nhựt, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch cho biết, ngày 17/3, bệnh nhân nam N.V.S (46 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) được chuyển từ Bệnh viện ĐKKV vực Long Thành đến Bệnh viện Đồng Nai, trong tình trạng mạch không, huyết áp bằng không. Bệnh nhân đã bị ngưng tim khoảng 5-10 phút trước khi tới bệnh viện.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được sốc điện 6 lần, dùng thuốc vận mạch liều cao. Sau đó bệnh nhân có điện tim trở lại nhưng mạch rất khó bắt, huyết áp tụt. Trong tình huống cấp bách, ê kíp bác sĩ đã bỏ qua các thủ tục hành chính, khẩn trương đưa bệnh nhân lên phòng thông tim.

Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức và được chụp mạch vành, kết quả bệnh nhân bị hẹp 3 nhánh động mạch vành, trong đó 1 nhánh động mạch vành bị tắc hoàn toàn, do vậy ê kíp đã tiến hành đặt stent thông tim cho bệnh nhân.

7 ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân S. đã hồi phục và được xuất viện, nhưng do còn 2 nhánh động mạch vành chưa được can thiệp, vì vậy sau 1 tuần xuất viện, bệnh nhân tái nhập viện để được can thiệp đặt stent đối với 2 nhánh động mạch vành bị tắc còn lại.

Sau khi được can thiệp, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và sức khỏe ổn định lại.