Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng đại tá Nguyễn Thanh Trường và nhiều sĩ quan

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc như sau:

Đại tá Nguyễn Thanh Trường- Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh Công an Hưng Yên

Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với 2 sĩ quan:

1. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, tháng 9/2021, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

2. Thượng tá Nguyễn Thế Trường, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ, Công an tỉnh Hưng Yên.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với hai sĩ quan:

1. Thượng tá Trần Đức Nha, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội.

2. Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Công an thành phố Hà Nội.

Cũng trong tuần này, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng đối với các sĩ quan sau:

Xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ.

IXét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng đối với 7 cá nhân sau:

1. Thượng tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

2. Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị.

3. Đại tá Phan Thị Thu Hiền, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Quảng Trị.

4. Thượng tá Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Thiếu tá Trần Viết Kiên, Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị.

6. Trung tá Hoàng Minh Tới, Trưởng Công an thị trấn Khe Sanh, Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị.

7. Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị.