Ngày 3/8, Công an huyện An Dương (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lê Tường Anh (35 tuổi, trú xã An Hồng, huyện An Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người - theo Công Lý.

Khu vực xảy ra vụ việc em vợ đâm anh rể tử vong trong bữa cơm cúng rằm tháng 7. Nguồn: Công Lý

Thông tin cụ thể vụ em vợ đâm anh rể tử vong từ Tiền Phong: Trước đó, tối 2/8, gia đình ông Phạm V.T (52 tuổi) tổ chức bữa cơm cúng rằm tháng 7 tại nhà ở thôn Thuận Tị, xã An Hồng (huyện An Dương). Do ở cùng bố mẹ vợ nên ông T. có mời Lê Tường Anh (35 tuổi, ở cùng xã, em vợ ông Phạm V.T) dùng cơm.

Trong bữa cơm tối, giữa ông T. và Tường Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lê Tường Anh đã dùng kéo đâm trúng cổ khiến anh rể ngã gục.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, người này được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện do mất máu cấp.

Sau khi xảy ra sự việc, Tường Anh đến trụ sở cơ quan công an tự thú.

Công an huyện An Dương sau đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng tới hiện trường khám nghiệm, điều tra.