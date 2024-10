EU kêu gọi người dân tích trữ hàng hóa thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ phòng trường hợp thảm họa hạt nhân

Ảnh minh hoạ. Nguồn Getty

Được cựu Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto công bố ngày 30/10, sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giúp khối này kiên cường hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng, từ thảm họa thiên nhiên đến xung đột quân sự lớn.



Báo cáo khuyến khích các hộ gia đình EU tích trữ hàng hóa "tự cung tự cấp cơ bản" có thể dùng trong ít nhất 72 giờ vì lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn trong trường hợp "xâm lược vũ trang thông qua các biện pháp thông thường" hoặc các hoạt động thù địch khác như "tấn công mạng hoặc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân".

Đầu năm nay, Brussels đã giao nhiệm vụ cho cựu tổng thống Phần Lan đánh giá nhu cầu an ninh của EU sau khi xung đột ở Ukraine leo thang, "đặc biệt là để ứng phó với các hoạt động hỗn hợp ngày càng gia tăng của Nga".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi trình bày báo cáo rằng: "Một cú nhấp chuột có thể tắt lưới điện và khiến cả thành phố chìm trong bóng tối" .

Tài liệu này cũng kêu gọi EU tăng cường quốc phòng và chi khoảng 20% ngân sách chung, hiện có giá trị khoảng 1 nghìn tỷ euro (1,08 nghìn tỷ đô la) trong bảy năm, cho an ninh và phòng ngừa khủng hoảng.

Ông Niinisto cho biết: "Các quốc gia thành viên nên tăng cường hợp tác về quốc phòng châu Âu, cùng nhau đầu tư nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách lâu dài trong sự sẵn sàng của quân đội và công nghiệp quốc phòng của chúng ta", đồng thời nhắc lại cam kết của EU về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine trong dài hạn.



Cựu lãnh đạo Phần Lan cho biết khối này cũng cần thiết lập một mạng lưới chống phá hoại để chống lại các mối đe dọa thông qua việc chia sẻ thông tin nhiều hơn, đồng thời nêu ra những lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa từ Nga.

Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng: "Do các nước thứ ba thù địch, đặc biệt là Nga, ngày càng sử dụng nhiều biện pháp phá hoại nên đây là lĩnh vực mà an ninh nội bộ và an ninh quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau" .

Niinisto cũng thúc giục "tăng cường từng bước các cơ cấu tình báo của EU hướng tới một cơ quan hoàn chỉnh của EU về hợp tác tình báo".

Bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đưa ra cảnh báo về các kế hoạch bị cáo buộc của Nga nhằm tấn công Tây Âu nếu nước này giành được chiến thắng trước Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc này là "vô nghĩa". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng mô tả các cáo buộc này là "những câu chuyện kinh dị" và cho rằng chúng được các nhà lãnh đạo phương Tây bịa ra để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề ở chính quốc gia của họ.