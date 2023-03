EVN tổng kết hoạt động 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023

Tình hình hoạt động 2 tháng đầu năm 2023



Trong tháng 02 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đã hoàn thành tốt việc xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022-2023 cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Trong tháng 02/2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 20,22 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lũy kế 02 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 38,61 tỷ kWh - giảm 2,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện trên tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống như sau:

+ Thủy điện đạt 10,57 tỷ kWh, chiếm 27,4%.

+ Nhiệt điện than đạt 16,47 tỷ kWh, chiếm 42,7%.

+ Tua bin khí đạt 4,32 tỷ kWh, chiếm 11,2%.

+ Năng lượng tái tạo đạt 6,45 tỷ kWh, chiếm 16,7% (trong đó điện mặt trời đạt 3,87 tỷ kWh, điện gió đạt 2,4 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu đạt 735 triệu kWh, chiếm 1,9%.

Sản lượng điện truyền tải tháng 02/2023 đạt 16,1 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng năm 2023, sản lượng điện truyền tải đạt 30,53 tỷ kWh, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước.

Công tác đầu tư xây dựng: (i) Về nguồn điện: tiếp tục tập trung thi công các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch 1. Riêng dự án thủy điện Trị An mở rộng hiện đang chờ được các cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền và UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Dự án thủy điện tích năng Bác Ái đang được tiếp tục hoàn thiện thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2. (ii) Về lưới điện: trong 02 tháng đầu năm năm 2023, EVN và các đơn vị đã khởi công 07 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 11 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.

Công tác chuyển đổi số: Đến hết tháng 2/2023, các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn thành 97,18% kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng và đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành 100%, một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như quản trị nội bộ (99,93%), sản xuất (96%).

Về tình hình tài chính, do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao đột biến từ đầu năm 2022, trong khi giá bán lẻ điện vẫn duy trì từ 2019 đến nay làm tình hình tài chính EVN gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo cân bằng tài chính.

Một số nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 3 năm 2023

Tháng 03/2022, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 743,5 triệu kWh/ngày. Mục tiêu vận hành hệ thống: Tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân. Tiết kiệm triệt để thủy điện đa mục tiêu, khai thác các nhà máy thủy điện còn lại theo định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành, đáp ứng ràng buộc lưới điện/nhu cầu hệ thống và yêu cầu cấp nước hạ du. Đối với nhiệt điện than, tuabin khí: Huy động cao các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để giữ nước các hồ thủy điện; huy động theo nhu cầu hệ thống các nhà máy than nhập khẩu, đảm bảo các ràng buộc chống quá tải lưới điện và chất lượng điện áp. Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô năm 2023, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

Về đầu tư xây dựng: trong tháng 03/2022, EVN và các đơn vị tập trung rà soát kế hoạch triển khai các dự án lưới điện trọng điểm; khẩn trương hoàn thành đóng điện các công trình Trạm cắt Bờ Y và đấu nối, mở rộng trạm biến áp

220 kV Phước Thái và các đường dây 110 kV đấu nối; đóng điện các ngăn lộ 220 kV tại sân phân phối Nhà máy điện Trung Nam, đưa vào vận hành đường dây 220 kV Ninh Phước - Thuận Nam....

Các hoạt động khác: Chuẩn bị triển khai các sự kiện và hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023, triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.