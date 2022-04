EVNCPC triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2022

Theo dự báo mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Trung Bộ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 0 C so với TBNN. Riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,5 0 C so với TBNN.