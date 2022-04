Theo đó, việc khai trương phố du lịch An Thượng là một trong những dự án kích cầu du lịch và tổ chức trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới của UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, đây cũng là dịp quảng bá, bổ sung các sản phẩm dịch vụ mới tại khu phố du lịch An Thượng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế đêm của ngành du lịch thành phố.

Đà Nẵng chính thức khai trương phố du lịch An Thượng. Ảnh: D.B

Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, từ đầu năm đến nay địa phương đã triển khai cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang vỉa hè phục vụ du lịch tại các tuyến đường An Thượng và một số khu vực kết nối với hoạt động biển đêm Mỹ An như: chỉnh trang, xây dựng khuôn viên vườn dạo, trang trí ánh sáng nghệ thuật tại nút giao thông Hoàng Kế Viêm - Võ Nguyên Giáp.

Vận động người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại phố du lịch An Thượng đầu tư cải tạo cơ sở, tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật về đêm…

"Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và thành phố chào đón năm Du lịch 2022, mở của du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đến với phố du lịch An Thượng, người dân và du khách sẽ có dịp đi bộ khám phá, trải nghiệm các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm ngày và đêm tại các tuyến đường đẹp và hiện đại trong khu phố náo nhiệt, sôi động", Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nói.

Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: D.B

Cùng với các hoạt động kích cầu du lịch, khu phố đêm bao gồm tổ hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao biển Danabeach (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn)... được diễn ra và đang dần trở thành điểm đến của người dân địa phương, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tại đây có nhiều dịch vụ như: ăn uống, karaoke, khu vực check-in với ghế nệm, dù nhiều màu sắc cũng như các chương trình ca nhạc ngoài trời… thu hút du khách đến vui chơi, trải nghiệm... tạo thành tổ hợp các hoạt động vui chơi cực kỳ sôi động cả ngày lẫn đêm tại khu Phố du lịch An Thượng.

Bên cạnh đó, chương trình Vũ hội đường phố chào đón Năm du lịch 2022 tại sân khấu chính (vỉa hè đường Hoàng Kế Viêm trước khách sạn Holiday Beach Danang) và di chuyển trên các tuyến Phố du lịch An Thượng trong tối 28/4, cũng thu hút nhiều người dân và du khách tham gia giao lưu, chụp ảnh lưu niệm.

Du khách chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: D.B

Tại buổi lễ UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng ra mắt Tổ Tự quản về trật tự xã hội và văn minh thương mại phố du lịch An Thượng, đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ.

Đề án Khu phố du lịch An Thượng được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt ngày 31/1/2018 với nhiều chuỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ phong phú, sản phẩm du lịch tại các tuyến phố đa dạng và kết nối với hoạt động tại bãi biển Mỹ An đã thu hút được sự quan tâm của du khách khi đến với phố du lịch An Thượng trong những năm qua.

Khu phố du lịch An Thượng được đưa vào khai thác lần này bao gồm các tuyến đường Ngô Thì Sĩ (dài 850m), Võ Nguyên Giáp (dài 170m), Hoàng Kế Viêm (dài 850m), Trần Bạch Đằng, An Thượng 2 (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Đây là dự án vừa được TP.Đà Nẵng đầu tư cải tạo với tổng kinh phí lên đến 36,5 tỷ đồng từ tháng 11/2021...