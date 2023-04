EVNHANOI khuyến nghị sử dụng điện an toàn trong dịp nghỉ Lễ dài ngày

EVNHANOI tăng cường kiểm tra an toàn hành lang lưới điện

Dịp nghỉ Lễ năm nay sẽ kéo dài 5 ngày liên tiếp, tiềm ẩn những nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện như bắn các loại pháo hoa, pháo giấy tráng kim, thả đèn trời, thả diều… gần khu vực đường dây, thiết bị điện và trạm điện dễ gây cháy nổ.



Để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, EVNHANOI đã thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng nguồn lưới điện. Sử dụng nhiều thiết bị kiểm tra hiện đại, chẩn đoán online, camera nhiệt, các chương trình theo dõi, giám sát từ xa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây sự cố lưới điện. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng…

EVNHANOI tăng cường khuyến cáo sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ

EVNHANOI cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn lưới điện hạ áp, cao áp. Khách hàng cần đặc biệt chú ý kiểm tra đường dây trong gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do chạm chậm điện. Với nhu cầu điện tăng cao, khách hàng nên sử dụng điện tiết kiệm bằng cách tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết, không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện trong gia đình, trạm điện và khu dân cư.

Cùng với đó, EVNHANOI cũng khuyến nghị khách hàng trên địa bàn Thủ đô không bắn các loại pháo hoa, pháo giấy có tráng kim loại gần đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện; Không thả đèn trời, thả diều, đồ chơi - thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện; Không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố; Đề phòng và cẩn thận tàn lửa khi dùng máy hàn điện, hàn hơi…

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các đơn vị thi công lưu ý khoảng cách an toàn với hành lang lưới điện

Gần đây xảy ra rất nhiều vụ tai nạn về điện tại các hộ gia đình với hậu quả nghiêm trọng, để ngăn ngừa những tai nạn về điện EVNHANOI khuyến cáo khách hàng cần lưu ý một số những nguyên tắc an toàn điện trong gia đình cần thực hiện như sau:

- Thiết bị đóng cắt bảo vệ phải phù hợp với công suất sử dụng, có nắp đậy che kín phần mang điện. Nên lắp thêm thiết bị chống rò điện để phòng tránh các sự cố điện nguy hiểm, đặc biệt là những vùng ngập nước.

- Không sạc điện thoại, máy vi tính, xe đạp điện…qua đêm hoặc cắm sạc khi không có người ở nhà. Trước khi ra khỏi nhà, nơi làm việc phải cắt aptomat, rút phích cắm điện, tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết. Không sử dụng thiết bị điện khi đang sạc.

- Vị trí đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm điện phải là nơi cao ráo, đảm bảo thuận tiện khi sử dụng. Đối với những hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc nằm trong vùng có thể bị ngập nước cần lưu ý đặt cao hơn nền và sàn nhà ít nhất 1,4 mét.

- Để đảm bảo an toàn, cần tiến hành nối đất vỏ kim loại cho các thiết bị dùng điện trong nhà như: tủ lạnh, bếp điện, máy giặt để phòng tránh các trường hợp rò rỉ, chập cháy điện. Tuyệt đối không lắp đặt các thiết bị điện ở những nơi ẩm ướt, ngập nước.

- Khi trời có mưa to, sấm sét, ngập nước cần nhanh chóng ngắt điện, rút phích cắm các thiết bị như: tivi, máy tính… đồng thời tách cáp an-ten ra khỏi tivi để tránh sét lan truyền. Còn nếu nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường… hãy cắt cầu dao điện để đảm bảo an toàn.

- Không được câu móc điện tùy tiện, luồn dây điện qua mái nhà, mái tôn, không sử dụng giấy bạc hoặc dây kim loại thay thế cầu chì bị đứt, aptomat bị hỏng, không cắm nhiều phích cắm trên 01 ổ cắm, không cắm trực tiếp đầu dây điện vào ổ cắm. Các mối nối phải chắc, gọn, so le, quấn bằng băng cách điện hoặc nối bằng cầu đấu trong hộp nối cố định. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện (khoảng cách tối thiểu là 0,5 m).

Nếu phát hiện hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện, khách hàng hãy thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.