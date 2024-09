EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trong cơn bão số 3

Chiều ngày 7/9, tại Hà Nội, do, ảnh hưởng của bão số 3, những cơn mưa nặng hạt kèm theo gió rít đã xuất hiện dày đặc và ngày càng mạnh. Đã có khu vực tại Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện do cây lớn đổ vào hệ thống đường dây truyền tải điện.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang triển khai các phương án để bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống lưới điện. Tập trung theo dõi diễn biến cũng như thiệt hại do cơn bão gây ra và khẩn trương cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn Thủ đô, đồng thời bố trí hơn 3.000 CBCNV sẵn sàng khắc phục sự cố ngay lập tức.

Cán bộ EVNHANOI lập tức đến hiện trường khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

EVNHANOI khuyến cáo người dân, khi có bão, mưa to gió lớn, ngập úng cần chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện; đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như: Cây đổ, cành cây rơi vào trạm điện, dây điện đứt, cột điện đổ, nước tràn vào trạm điện… gây cháy, nổ, rò điện.

Cần cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt.

EVNHANOI khuyến cáo người dân về an toàn điện ứng phó với siêu bão Yagi.

Đối với nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải bảo đảm không xâm phạm: Đường ra vào, đường cấp thoát nước, hệ thống thông gió của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không, nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

Nếu phát hiện sự cố điện do thiên tai gây ra, khách hàng thông báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.