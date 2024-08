EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện cho Lễ Quốc khánh 2/9

Đảm bảo điện cho Lễ Quốc khánh

Trong những ngày vừa qua, TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm theo dông, lốc làm cây xanh ngã đỗ vào đường dây, trạm điện gây mất điện, ảnh hưởng tới an toàn hệ thống lưới điện và nguy cơ xảy ra tại nạn điện trong nhân dân.

Trước đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế triển khai thực hiện công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định cho các ngày Lễ. Lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24h tại đơn vị trong các ngày này. Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Công nhân ngành điện TPHCM kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân trong các ngày Lễ Quốc khánh 2/9.

EVNHCMC cũng đã chủ động, phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hàng lang tuyến dây; thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng Lễ Quốc khánh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo điện mùa mưa bão

Hiện tại hệ thống điện trên địa bàn TP.HCM có độ dự trữ lưới truyền tải khoảng 46%, chưa kể các công trình xây dựng mới, cải tạo lưới điện đang triển khai thi công. Tổng công suất truyền tải của lưới điện 220, 110kV hoàn toàn đáp ứng đủ cho công suất tiêu thụ đỉnh hiện nay của khu vực thành phố.

Mặc dù vậy, EVNHCMC cũng vẫn xây dựng kế hoạch cung cấp điện với các kịch bản vận hành trong điều kiện phụ tải tăng cao bất thường để chủ động nguồn điện cung cấp cho TP.HCM.

Các sự cố điện thường gặp trong mùa mưa bão là tình trạng dông, lốc xoáy, làm cây xanh, công trình kiến trúc đổ ngã vào lưới điện, cột điện gây ra sự cố mất điện diện rộng; mưa lớn, gây ra tình trạng ngập úng, làm các thiết bị điện trong gia đình không đảm bảo an toàn, bị rò rỉ điện, gây chập cháy… Nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng điện, EVNHCMC chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện cho người dân như:

Thực hiện tuyên truyền phát tờ rơi "Đề phòng tai nạn điện khi có mưa to, bão lụt, triều cường và ngập úng", tờ rơi "Đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện trong nhân dân", tờ rơi "An toàn điện trong nhân dân".

Tổ chức kiểm tra, bảo trì thường xuyên đối với hệ thống điện và tăng cường kiểm tra trước mùa mưa bão và thực hiện các công tác như: Gia cố kết cấu móng trụ, trạm điện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở; nâng cao các tủ điện, trạm điện tại khu vực thường xuyên ngập nước; củng cố hệ thống nối đất làm việc, nối đất an toàn hệ thống điện; thay thế các thiết bị vận hành lâu năm không đảm bảo an toàn, để ngăn ngừa rò rỉ điện.

Thực hiện thống kê, theo dõi thường xuyên đối với cây xanh nằm trong và ngoài hành lang lưới điện. Đối với những cây xanh gần chạm lưới điện hoặc có khả năng đè lên lưới điện khi ngã, đổ, Công ty Điện lực triển khai phối hợp với các đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn để khai quang, mé nhánh kịp thời.

Đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng cơ sở lưới điện nhằm thay thế các vật tư thiết bị cũ, lỗi thời bằng các thiết bị hiện đại, có khả năng giám sát và điều khiển từ xa để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trên lưới điện. Trong đó, ưu tiên lắp đặt các thiết bị đóng cắt điện tự động, điều khiển từ xa tại các khu vực dễ bị ngập lụt để nhanh chóng ngắt điện khi có sự cố.

Tổ chức tuần tra tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập nước khi có mưa to, gió bão, nhằm phát hiện và cô lập kịp thời những vị trí tủ điện, trạm điện bị ngập nước, những vị trí rò rỉ điện,… để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Xây dựng và cập nhật thường xuyên các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn để lên phương án phối hợp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, xử lý sự cố điện trong điều kiện mưa bão, ngập lụt, đảm bảo an toàn và khắc phục nhanh chóng sự cố.

Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng đã thực hiện hoàn tất các công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện để không phải cắt điện kế hoạch (bảo trì) trong giai đoạn mùa khô. Tiếp tục triển khai đại trà việc ứng dụng công nghệ sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến theo phương pháp CBM vào lưới điện khu vực TPHCM. Triển khai đồng bộ giải pháp sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến theo phương pháp CBM với thay thế VTTB lâu năm không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; có kế hoạch thực hiện kết hợp giữa công tác đầu tư xây dựng, bảo trì và sửa chữa lớn; ưu tiên thực hiện và hoàn tất sớm các công trình sửa chữa lớn phục vụ đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

Trong trường hợp có sự cố xảy ra, các đơn vị trực thuộc nghiêm chỉnh chấp hành theo phương châm "Chuyển tải trước, xử lý sự cố sau", thời gian thực hiện đảm bảo dưới 5 phút.

Các kíp trực luôn theo dõi tình hình vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu tiêu thụ điện của TPHCM.

Khuyến nghị khách hàng sử dụng điện trong mùa mưa bão

EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân, khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, rò điện,... Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chằng cột. Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao, để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.

Không chặt cây gần đường dây điện, có thể bị phóng điện. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện. Không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè,… trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước.

Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và súc vật đến gần đồng thời báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900 545454 và chính quyền địa phương nơi gần nhất.

EVNHCMC tiếp tục phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị truyền thông, tập trung tuyên truyền đến các tổ chức, người dân về công tác sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.