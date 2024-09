EVNHCMC tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng

Đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết: "Ngay từ đầu năm, EVNHCMC đã lập kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn cũng như phòng tránh các tai nạn điện cho người dân trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão.

Từ tháng 3 và 4, EVNHCMC đã tăng cường rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan (mưa, bão, ngập, úng, …) để kịp thời xử lý khắc phục ngay (nếu có) trong tháng 5 và 6.

Tổng công ty đã ký kết quy chế phối hợp với Trung tâm quản lý Hạ tầng Kỹ thuật - Sở Xây dựng TP.HCM trong công tác chăm sóc cây xanh và đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố.

Hiện các công ty điện lực thành viên, các bộ phận liên quan đang tập trung thực hiện các phương án đã đề ra. Trong đó, duy trì thường xuyên việc tuyên truyền về an toàn điện đến các khu vực dân cư dễ bị ảnh hưởng xấu như khu vực dễ ngập úng, sạt lở…"

Trước diễn biến bất thường của thời tiết luôn tiềm ẩn những nguy cơ có thể xảy ra hiện nay, nhằm hạn chế tối đa các sự cố về điện nhất là trong mùa mưa bão, cán bộ công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải thuộc EVNHCMC thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Các công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn mùa mưa bão

Là thành viên thường xuyên tham gia công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, anh Phạm Ngọc Sang – Tổ quản lý lưới điện 1, Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Duyên Hải cho biết: "Công tác ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn trong cung cấp điện được lãnh đạo và Ban Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo anh em công nhân chúng tôi kiểm tra và thực hiện công tác phát quang, chặt tỉa, mé nhánh cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện các tuyến dây 22kV. Do đó, phân công khoảng 2-3 nhóm thực hiện công tác này từ 2-3 lần/tuần".

Với đặc thù là đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện có địa bàn rộng thuộc huyện Nhà Bè và Cần Giờ, đường điện kéo dài qua nhiều vị trí có cây xanh cao, vị trí bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn, nên công tác vận hành, quản lý hệ thống điện trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, công ty Điện lực Duyên Hải đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động ứng phó với nhiều tình huống nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, cùng với các phương án xử lý cụ thể theo từng cấp độ, công tác đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cũng được đơn vị quan tâm chú trọng.

Hàng năm, đơn vị xây dựng phương án, kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây, trạm biến áp, bên cạnh đó, phối hợp với các xã, thị trấn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện.

Rà soát, kiểm tra tổng thể lưới điện tại các khu vực trọng yếu

Ông Võ Ngọc Dũng – Chủ tịch UBMTTQ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè chia sẻ: "Hàng năm chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Công ty điện lực Duyên Hải tổ chức tuyên truyền cho hệ thống mặt trận, đoàn thể về an toàn, tiết kiệm điện, song song đó thường xuyên tổ chức các hoạt động khảo sát, kiểm tra và thay mới, đi lại đường dây điện đã cũ, hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, khi có thông tin về tình hình mưa bão thì chính quyền, mặt trận xã phối hợp tuyên truyền cho người dân chằng chống các mái nhà tạm, phối hợp ngành điện kiểm tra lại hệ thống đường dây điện".

Đội quản lý Lưới điện Công ty Duyên Hải đang gia cố kết cấu móng trụ điện.

Tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập úng và triều cường thường xảy ra như hiện nay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, Công ty điện lực Duyên Hải đã, đang triển khai nhiều biện pháp tích cực như tiến hành kiểm tra các thiết bị trên lưới, các trạm biến áp, phân công các tổ đội kĩ thuật kiểm tra, phát dọn hành lang an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khách hàng.

Bên cạnh đó, cán bộ và công nhân Điện lực Duyên Hải cũng tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo trì hệ thống điện trong gia đình, bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện, không trồng cây có chiều cao gần đường dây, những vị trí ngoài hành lang, cây cối có nguy cơ gây sự cố, sẽ phối hợp với người dân để tiến hành cắt tỉa, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Ông Trần Đức Thuận ngụ tại 2056/2 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 16, Thị Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè chia sẻ: "Hàng năm vào các dịp đầu mùa nắng, mùa mưa Công ty điện lực Duyên Hải đều cử nhân viên xuống tuyên truyền hướng dẫn, cách sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ do chập điện cho gia đình và những người thuê trọ và kiểm tra, tư vấn hệ thống đường dây điện cho gia đình".

Ông Trần Đình Nam – Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty điện lực Duyên Hải cho biết. "Ngay từ đầu năm đơn vị sẽ triển khai công tác rà soát, kiểm tra tổng thể lưới điện tại các khu vực trọng yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng để lập kế hoạch xử lý lưới điện theo từng mức độ ưu tiên (Ưu tiên 1, 2, 3…) như: Kiểm tra gia cố kết cấu móng trụ điện, trạm điện tại 55 vị trí, khu vực có nguy cơ sạt lở, thuộc diện theo dõi liên quan đến lưới điện; Kiểm tra nâng cao các tủ điện, trạm điện tại khu vực thường xuyên ngập nước trên địa bàn quản lý tại 30 khu vực; Củng cố hệ thống nối đất làm việc, nối đất an toàn hệ thống điện; Tổ chức phát quang, mé nhánh cây xanh trong HLATLĐ, liên hệ các đơn vị quản lý cây xanh để phối hợp xử lý an toàn trước mùa mưa bão, trong 8 tháng đầu năm đã xử lý 6.294 vị trí; Thay thế kịp thời các trụ điện vận hành lâu năm không đảm bảo an toàn, để ngăn ngừa ngã, đỗ trụ; Đề xuất lắp đặt ưu tiên các thiết bị đóng cắt điện tự động, điều khiển từ xa tại các khu vực dễ bị ngập lụt, khu vực vùng xa như xã Đảo Thạnh An để nhanh chóng ngắt điện khi có sự cố…"

EVNHCMC khuyến cáo người dân, khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, rò điện... Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chằng cột. Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao, để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt…

Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và súc vật đến gần đồng thời báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900 545454 và chính quyền địa phương nơi gần nhất.