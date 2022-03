F0 tăng mạnh: Dân đổ xô mua kit test nhanh, máy đo SpO2, nhưng "mù mờ" loại cấp phép (bài 1)

Những ngày gần đây, lực lượng công an các tỉnh liên tiếp bắt giữ nhiều lô kit test nhanh Covid-19 nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thời gian dịch bệnh cao điểm gần đây. Ngày 28/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Công an xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà phát hiện Hoàng Thị H. (SN 1988), trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà có hành vi bán 100 bộ kit test nhanh Covid-19 (trên bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam).

Quá trình làm việc, H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, cũng như các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị y tế. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, H. khai nhận do nhận thấy thời điểm này nhiều người có nhu cầu cần mua kit test nhanh Covid-19, H. đã mua 1 thùng 1.000 kit test nhanh Covid-19 với số tiền trên 70 triệu đồng với mục đích bán kiếm lời. H. đã tự giác giao nộp đầy đủ 1.000 bộ kit test nhanh. Hiện Công an huyện Hưng Hà đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã phát hiện lô hàng đang tập kết, chứa hàng nghìn bộ xét nghiệm nhanh Covid-19. Theo đó, thời điểm kiểm tra ngày 25/2 tại số 8 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết gồm 5 thùng các tông, bên trong có chứa 3.000 bộ kit test nhanh Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Q.Đ.T (SN 1991, ở Đông Hưng, Thái Bình) không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.