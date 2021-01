Facebooker Nguyễn Thị Bích Thủy "khét tiếng" vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam đã lừa những ai?

Ngày 7/1, CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (39 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Nguyễn Thị Bích Thủy được cộng đồng mạng biết đến với Fanpage Bích Thủy TV với hàng trăm nghìn người theo dõi và Kênh Youtube Bích Thủy TV với hàng chục nghìn người đăng ký.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đọc các quyết định Khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Bích Thủy.

Trên Fanpage và Youtube Bích Thủy TV, bà Thủy thường đăng tải các nội dung bức xúc, khiếu nại, mâu thuẫn của người dân về vấn đề đất đai. Bên cạnh đó, nhiều CSGT ở TP.HCM, các tỉnh lân cận bị bà Thủy quay clip để "dọa"...

Qua tìm hiểu của PV, mới đây Fanpage Bích Thủy TV đã đăng tải về việc công an đánh rồi tạm giữ 2 phóng viên ở Bình Dương. Sự việc gây bức xúc trong cộng đồng mạng, tuy nhiên sau đó đã bị Công an bác bỏ, thông tin bà Thủy nêu là sai sự thật.

Theo Đại diện Công an phường An Phú cho biết, trưa 8/9/2020, đơn vị nhận được tin báo của người dân có một nhóm người tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó, công an phường đã xuống kiểm tra và phát hiện có người dùng flycam bay trên nhà người dân nên đề nghị người này ngưng. Do nhóm người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là phóng viên, và khu vực này đã được các cơ quan thẩm quyền cấm bay Flycam nên công an phường thông báo hành vi bay Flycam này đã vi phạm pháp luật yêu cầu ngưng. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành và chống đối với lực lượng công an phường nên đã bị công an lập biên bản tạm giữ tang vật...

Ngoài ra, trước đó, Công an Quận 1 đã gửi giấy triệu tập yêu cầu Nguyễn Thị Bích Thuỷ có mặt đúng 14h ngày 28/7/2020 để làm việc liên quan đến đơn tố cáo của Công ty Cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh về những thông tin bịa đặt, vô căn cứ, không được kiểm chứng mà Bích Thuỷ đã đăng tải.

Bên cạnh đó, phía Công an quận 8 cũng đã gửi thư triệu tập Nguyễn Thị Bích Thủy đến công an làm việc theo đơn của ông P.T.C (SN 1970) ngày 24/8/2018 tố giác bà Thủy về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Công an quận 8 đã nhiều lần xác minh nơi cư trú, tạm trú của bà Thuỷ nhưng không liên hệ được nên ra thông báo truy tìm 2 lần.

Trước đó, với mác "tự xưng" là phóng viên, Bích Thủy thường xuyên kêu gọi nhiều người đóng góp tiền để mua xe thanh lý, hóa giá của nhà nước... Chiêu lừa này đã khiến nhiều người ôm trái đắng, một số nạn nhân ngụ tại TP.HCM đã bị Bích Thủy lừa hàng tỷ đồng.

Sau đó, các nạn nhân đã đến cơ quan công an tố giác về hành vi trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can và những người có liên quan.

Ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Bích Thủy liên hệ cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh qua số điện thoại: 0283.7606.923 để phục vụ công tác điều tra.