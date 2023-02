FC Đông Triều tại HL2-S5: “Chúng tôi sẽ vào sân với 200% tinh thần và sức lực”

FC Đông Triều (trước đây là FC Minh Khai) là đội bóng do ông bầu Phương "Bộ Đội" thành lập vào năm 2014, cho đến nay đội bóng đã tham gia 2 mùa giải hạng Nhì cup Vietfootball cùng nhiều giải đấu phong trào lớn nhỏ khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Sau khi mùa giải HL2-S4 kết thúc, bầu Phương đã quyết định đổi tên câu lạc bộ thành FC Đông Triều và quyết định xây dựng lại đội bóng từ đầu cùng nòng cốt chính là những cầu thủ với tuổi đời còn rất trẻ.

Sau đây là cuộc trao đổi của PV Dân Việt với ông bầu Phương "Bộ Đội" về những dự định mà ông bầu này đang ấp ủ cho đội bóng đến từ Quảng Ninh.

Ông bầu Phương bộ đội trong buổi họp bốc thăm chia bảng HL2-S5.



Lý do câu lạc bộ đổi tên từ Minh Khai thành Đông Triều là gì?

- Minh Khai là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) - nơi gia đình tôi đang sinh sống và cũng là nơi thành lập đội bóng vào 5/9/2014. Còn Đông Triều là quê hương của tôi. Việc đổi sang tên Đông Triều vì các lý do dưới đây:

Thứ nhất, Đông Triều là nơi tôi được sinh ra, dù hiện nay đã sống và làm việc ở Hà Nội nhưng tôi vẫn có nguyện vọng làm được điều gì đó để "tri ân" đến quê hương của mình. Thông qua đội bóng, tôi muốn cái tên Đông Triều nói chung và bóng đá Đông Triều nói riêng sẽ có sự lan tỏa rộng hơn, có nhiều người biết đến hơn.

FC Minh Khai tham dự giải HL2-S4 trước khi đổi tên thành FC Đông Triều.





Thứ hai đó là mong muốn đội bóng của mình có tính bản sắc địa phương lớn hơn bởi Đông Triều là 1 thị xã của tỉnh Quảng Ninh, có rất nhiều đồng hương đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Qua đó tôi mong muốn đội bóng sẽ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu của anh chị em đồng hương tại đây. Hơn nữa bóng đá phong trào tại Đông Triều hiện nay cũng đang phát triển mạnh, đây cũng sẽ là 1 nguồn nhân lực bổ sung cho đội bóng với những cầu thủ trẻ, có chuyên môn tốt, lại còn là đồng hương thì sẽ có thể phát triển đội bóng mang bản sắc, đậm chất địa phương sau này.

Và cuối cùng, về lâu dài thì tôi mong muốn hướng đến sự cổ vũ, tài trợ, ủng hộ, đầu tư cho đội bóng nhiều hơn từ các doanh nghiệp trên địa bàn và cá nhân là người Đông Triều hoặc có quê ở Đông Triều nhằm hướng đến sự ổn định, bền vững và phát triển dài lâu trong tương lai. Đội bóng không chỉ dựa vào một mình cá nhân tôi mà sẽ là sự chung tay đóng góp, ủng hộ của nhiều người con Đông Triều khác.

FC Đông Triều đã chuẩn bị những gì trước khi đến với giải đấu hạng Nhì HL2-S5 lần này? Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu lần này là gì?

- Đội bóng được đổi tên thành FC Đông Triều và tiến hành xây dựng lại đội hình trước thời điểm diễn ra giải hạng Nhì HL2-S5 không lâu.

FC Đông Triều mang đến giải đấu lần này nhiều gương mặt mới.

Về lực lượng, đội đã chọn lọc và lựa chọn những anh em tốt nhất từ hơn 30 thành viên trong đội đến từ các địa phương ở miền Bắc như Vĩnh Phúc, các huyện phía bắc Hà Nội, Quảng Ninh để tiến hành tập chiến thuật, tập thể lực nhằm đảm bảo tốt nhất cho HL2-S5.

Về vật chất, dù đội có nhận được những sự hỗ trợ nhất định về mặt tài chính đến từ nhiều đơn vị, nhưng kinh tế vẫn là vấn đề cốt lõi nhất bởi có quá nhiều việc liên quan phải làm, phải dùng và phải chi. Đội bóng hiện vẫn còn khó khăn nên nhiều hạng mục không đủ tiềm lực tài chính để thực hiện.

Hơn nữa trong thành phần đội bóng hiện nay đa phần là các anh em trẻ còn non về kinh nghiệm, tâm lý và bản lĩnh trận mạc. Nhiều anh em ở xa nên chưa có nhiều thời gian để va chạm, cọ xát cùng nhau. Thời gian tính từ lúc giải tán đội 1 và làm lại từ đội trẻ đến khi khai mạc HL2-S5 quá ngắn, quá sát nên có nhiều việc chưa kịp chuẩn bị kỹ như chưa được đá nhiều giải, nhiều trận giao hữu lớn để khớp lối chơi, một vài vị trí còn mỏng, chưa thể lấp đầy ngay được.

Tuy nhiên, với việc FC đang nhận được khá nhiều sự theo dõi đến từ những anh em đồng hương tại Đông Triều, cùng với đó là những anh em cầu thủ trẻ, khỏe, nhiệt tình và sẵn sàng đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn cùng đội bóng, tôi tin rằng FC Đông Triều đang đi đúng hướng.

Sau sự ra đi của một loạt các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, đến với giải đấu lần này FC Đông Triều mang đến một đội hình còn khá trẻ về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu, vậy mục tiêu của đội tại giải lần này là gì? Tiêu chí chơi bóng của đội sẽ như thế nào?

- Do đội bóng đa phần là những anh em trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mục tiêu của FC Đông Triều tại giải lần này chỉ đơn giản là cố gắng hết mình từng trận một, không đặt nặng đến chuyện thành tích hay kết quả. Thi đấu và cố gắng từng trận để tích lũy, hoàn thiện cho các giải tiếp sau trong năm 2023 và cho mùa HL2-S6 năm sau.

Về tiêu chí thi đấu cũng như lối chơi của toàn đội, tôi cùng toàn đội chỉ có một tiêu chí duy nhất, đó là đá vì đam mê và chơi để tận hưởng.

Rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn khi mà phải xếp chung với những đối thủ được đánh giá cao hơn như FC COCA, FC Soái Ca HY và FC Theanh28, anh có tự tin về cơ hội đi tiếp của FC Đông Triều?

Các cầu thủ tập luyện thể lực chuẩn bị cho giải đấu.

- Bóng đá không thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, nhìn thực tế so sánh, đặc biệt là về lực lượng, kinh nghiệm và sự già dơ thì FC Đông Triều đang lép vế hơn hẳn so với 3 đối thủ còn lại trong bảng bởi gần như tất cả anh em cầu thủ (18/20) dự giải lần này đều là lần đầu tiên tham dự các giải đấu do Vietfootball tổ chức. Sự thiếu kinh nghiệm, tâm lý non và bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi. Do đó, đội sẽ dành thời gian 3 trận vòng bảng để anh em có cơ hội được trải nghiệm và tận hưởng môi trường, điều kiện thi đấu và không khí của giải đấu. Sẽ cố gắng từng trận một, vào sân với 200% tinh thần và sức lực. Còn tự tin thì cá nhân mình cũng không tự tin và mong chờ cho lắm về cơ hội đi tiếp, mà chỉ hi vọng hướng đến bất ngờ nào đó cho 3 đối thủ trong bảng, bởi ở cửa dưới bao giờ cũng dễ đá hơn.

Ngoài hệ thống giải bóng đá do Vietfootball tổ chức, FC Đông Triều trong tương lai có tham gia các giải đấu phong trào nào khác nữa hay không?

- Ngoài hệ thống giải bóng đá do Vietfootball tổ chức, FC Đông Triều sẽ cố gắng tham gia các giải đấu phong trào khác trong năm để các cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm như các giải đấu của VietSport, VFTV, Bóng Đá Sân 7 hay X-STARS tổ chức, đặc biệt là các giải U trẻ (thậm chí là các giải ở các địa phương ngoài Hà Nội).