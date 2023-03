FC Soái Ca HY: "Chúng tôi muốn tận hưởng niềm đam mê với bóng đá"

FC Soái Ca HY là tân binh của giải bóng đá hạng Nhì năm nay sau khi vượt qua loạt đấu play-off. Tuy nhiên, đội bóng này lại được khán giả yêu mến bóng đá phủi biết đến từ trước qua những thành tích tại các giải đấu phong trào được tổ chức ở Hưng Yên thời gian gần đây.

Hiện tại, trải qua 2 lượt trận tại vòng bảng HL2-S5, họ đang tạm dẫn đầu bảng D với 4 điểm có được và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Đội hình của FC Soái Ca HY cũng là sự kết hợp hài hòa giữa dàn cầu thủ kỳ cựu từng nhiều năm chinh chiến tại HPL như Văn "Vớ Vẩn", Tiến "Edu", Đức "Batigol" và những cầu thủ trẻ chất lượng là thủ môn Dương Văn Cường, tiền đạo Thái Minh Hiếu...

Cùng Dân Việt gặp gỡ HLV Quang Khơi và lắng nghe những chia sẻ của cựu cầu thủ FC Ecopark về đội bóng mà anh đang dẫn dắt ở giải đấu hạng Nhì HL2-S5 năm nay.

Đội hình FC Soái Ca HY tại giải đấu HL-S5. ẢNH: HPL.

FC Soái Ca HY đến từ đâu? Vì sao lại đặt tên đội bóng là Soái Ca mà không phải là cái tên khác?

FC Soái Ca HY được thành lập vào năm 2021. Ban đầu đội bóng lấy tên là Soái Ca, gồm tập hợp những anh em sinh sống ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Lúc mới thành lập, đội chủ yếu sinh hoạt, đá các giải ở Hưng Yên và các vùng lân cận. Sau khi anh Thi - chủ tịch đội bóng - có nguyện vọng muốn cho anh em được thử lửa tại những giải đấu lớn hơn, cả đội mới thống nhất thêm chữ HY vào tên đội bóng để khán giả có thể biết được gốc gác của FC Soái Ca là đội bóng đến từ Hưng Yên.

Còn lý do vì sao đặt tên đội là Soái Ca, chắc là do tất cả anh em đều là những chàng trai trẻ đam mê bóng đá mãnh liệt, coi bóng đá như "nàng thơ", mà đã có "nàng thơ" thì phải có "soái ca" nên đội lấy cái tên ấy cũng coi như là một cách thể hiện tình yêu với bóng đá (cười). Nói chung, qua cách đặt tên của đội bóng, mọi người cũng có thể hình dung ra được phần nào hình ảnh về FC Soái Ca HY là đội bóng chơi đơn thuần về mặt tình cảm, anh em chung sở thích đi đá bóng, sẽ luôn thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến và hoa mỹ giống như cái tên của mình vậy.

Những thành tích trong năm 2022 của FC Soái Ca HY trước khi đến với vòng đấu play-off giải bóng đá hạng Nhì cup Vietfootball. ẢNH: NVCC.

Mục tiêu của đội khi tham gia giải đấu HL2-S5 lần này là gì?

Mục tiêu hàng đầu là để anh em được giao lưu, học hỏi với những đội bóng mạnh, có thêm nhiều bạn bè đến từ nhiều nơi. Bởi đã từ lâu, những giải bóng đá thuộc hệ thống giải đấu do Vietfootball tổ chức luôn là một trong những sân chơi tập hợp những đội bóng chất lượng nhất của bóng đá phong trào. Đến với giải hạng Nhì HL2-S5 lần này, ban lãnh đạo đội bóng chỉ mong muốn các anh em được trải nghiệm bầu không khí bóng đá phủi đỉnh cao, giúp các em trẻ tích lũy được kinh nghiệm, tôi luyện bản lĩnh để sau này không bị "ngợp" ở những giải đấu khác. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy được phong trào bóng đá tại quê nhà phát triển, sắp tới sẽ có nhiều đội bóng mạnh đến từ Hưng Yên tham gia các giải đấu phủi lớn.

Vì sao trung vệ Nam "Điện" thi đấu rất ấn tượng tại vòng đấu play-off nhưng lại không có tên trong danh sách đăng ký hạng Nhì lần này? Câu lạc bộ đã xoay sở thế nào để khỏa lấp vào vị trí mà Nam "Điện" để lại?

Việc anh Nam "Điện" bận công việc đột xuất vào phút cuối nên không thể tiếp tục góp mặt cùng Soái Ca HY tại giải hạng Nhì lần này quả thực là một tổn thất rất lớn với đội bóng, nhất là sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh ấy tại 2 trận đấu play-off vừa qua. Khi đó, đội bóng đã quyết định để Tiến "Edu" đảm nhận vị trí đá thòng, mặc dù từ hồi còn đá cho FC Du Lịch đến nay, mọi người vẫn luôn biết anh Tiến chủ yếu chơi tiền đạo. Rất may là với đẳng cấp cùng kinh nghiệm thi đấu trận mạc của mình, anh Tiến "Edu" đã thích nghi với vị trí mới rất nhanh và đã thể hiện ở 2 trận đấu đầu tiên rất tốt, điều đó khiến cho nỗi lo của ban huấn luyện khi thiếu vắng Nam "Điện" vơi đi phần nào.

Tiến "Edu" (số 21), trung vệ đang chơi rất hay dù đây không phải vị trí sở trường của anh. ẢNH: HPL.

Trong đội hình của FC Soái Ca HY tham dự giải lần này, ngoài những tên tuổi đã nhiều năm thi đấu tại các giải đấu phủi lớn như Văn "Vớ Vẩn", Tiến "Edu", Đức "Batigol", còn có những gương mặt trẻ nào ấn tượng hay không?



Đó là thủ môn Dương Văn Cường, sinh năm 1999, xuất thân từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An và đang thuộc biên chế câu lạc bộ Phù Đổng tại giải hạng Nhất quốc gia. Theo đánh giá của cá nhân tôi, Cường thuộc top thủ môn chơi chân hay nhất tại giải đấu phong trào lần này. Ở một số giải phủi khác, Cường thậm chí còn thường xuyên đá tiền đạo. Ngoài chuyên môn tốt, Cường còn được biết đến là người sống rất tình cảm, hàng tuần em ấy vẫn về Hưng Yên gặp gỡ và cùng các anh em trong đội sinh hoạt, giao lưu.

Dương Văn Cường, thủ môn chơi chân cực kỳ ấn tượng của FC Soái Ca HY tại giải đấu lần này. ẢNH: HPL.

Ngoài Cường, còn có tiền đạo trẻ Thái Minh Hiếu, cũng thuộc lò Sông Lam Nghệ An. Tuy Hiếu sinh năm 2000, tuổi đời còn trẻ nhưng đã chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn. Ở VSC-S2 năm 2022, Hiếu đá cho FC TIG. Ở giải SOCOLIVE CUP toàn quốc tổ chức cùng năm, Hiếu còn xuất sắc giành được giải Vua Phá Lưới.



Một cầu thủ trẻ ấn tượng khác của đội bóng đến từ Hưng Yên - tiền đạo Thái Minh Hiếu. ẢNH: HPL.

Đội hình hiện tại của FC Soái Ca HY đang là sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu và lứa trẻ nhiều tiềm năng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các cầu thủ măng non khác trong đội khi thường xuyên được xem các anh lớn thi đấu và chỉ bảo.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Huấn luyện viên Quang Khơi (Khơi "Maldini"). ẢNH: HPL.

Đôi nét về huấn luyện viên của FC Soái Ca HY -Họ và tên: Hoàng Quang Khơi (biệt danh Khơi "Maldini") -Ngày sinh: 23/12/1991 -Quê quán: Khoái Châu, Hưng Yên -Các CLB phong trào nổi bật từng tham gia: FC Từ Sơn, FC Ecopark, FC TIG