FE CREDIT tặng gần 1.000 vé xe cho người lao động khó khăn về quê ăn tết từ 12/1

Do cuộc sống khó khăn nơi quê nhà ở miền Trung, những người lao động phải rời gia đình, tìm về phố thị để mưu sinh bằng nhiều nghề tay chân. Cuộc sống thuê trọ, thu nhập không ổn định, tiền tích cóp được thì gửi về quê phụ giúp gia đình. Vì vậy, nhiều người không đủ khả năng chi khoản tiền khá lớn so với thu nhập để mua vé xe về quê và một số người còn xác định sẽ phải đón tết xa nhà.



Với mong muốn góp phần giảm bớt nỗi lo toan cho người lao động khó khăn trong những ngày cuối năm và đón một cái tết trọn vẹn, ấm áp, năm nay FE CREDIT tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Chuyến xe nghĩa tình", đưa gần 1.000 người lao động về quê ăn tết, sum họp cùng gia đình.

Đối tượng được hỗ trợ vé xe trong chương trình đều là người khuyết tật, người già, có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo hoặc sinh viên nghèo học tập tại TP.HCM, mấy năm qua chưa về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Bên cạnh đó, năm nay, chương trình cũng ưu tiên cho những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 dẫn đến mất việc làm, thiếu việc, thu nhập thấp. Không những vậy, Ban tổ chức sẽ ưu tiên người lao động quê miền Trung chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ và thiên tai, khiến họ không đủ khả năng chi trả một khoản tiền lớn để về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, từ ngày 12/1, FE CREDIT phát gần 1.000 vé xe cho những người lao động phù hợp tiêu chí xét ưu tiên. Sau đó, ngày 03/02/2021 (ngày 22/12 âm lịch), 17 chuyến xe sẽ khởi hành tại Cổng Thống Nhất - Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đưa người lao động từ TP.HCM về quê đón tết tại các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình - nơi chịu liên tiếp những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra.

Không chỉ đưa người lao động về quê ăn tết, chương trình còn thuê trọn gói Trạm Dừng Chân trên tuyến đường di chuyển để mọi người ghỉ ngơi và dùng cơm tối. Đồng thời, phối hợp với Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM và Đại Học Y Dược khám bệnh và cấp thuốc miễn phí .

Với tinh thần lan tỏa tương thân tương ái, mong người lao động khó khăn có một cái tết trọn vẹn, FE CREDIT còn dự kiến trao tặng gần 1.000 phần quà tết. Đây là những món quà hết sức ý nghĩa lẫn vật chật và tinh thần, mong muốn giảm bớt nỗi lo toan và mang hơi ấm mùa xuân đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Trong suốt 5 năm qua, chương trình đã hỗ trợ gần 3.000 vé xe miễn phí cùng như nhiều phần quà ý nghĩa, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi độ Tết đến, xuân về. So với những năm trước, chương trình năm nay lớn mạnh hơn, tổng cộng 17 chuyến xe tương đương gần 1.000 hành khách. Với ý nghĩa nhân văn của chương trình này, FE CREDIT hi vọng những chuyến xe lăn bánh sẽ chở những yêu thương, hi vọng và lan tỏa vạn điều may, cùng mọi người dân lao động đón một cái Tết Tân Sửu sung túc, không lo toan.

Trong 10 năm qua, FE CREDIT luôn hướng tới cộng đồng qua việc triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn, góp phần "hiện thực hóa ước mơ" nhiều cảnh đời khó khăn. Công ty đã thực tổ chức các chương trình giáo dục an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, tặng bảo hiểm sức khỏe cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo thường niên và nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác, đóng góp thiết thực cho người dân Việt Nam trên khắp cả nước.