Ford Everest giảm tới 200 triệu đồng tiền mặt, giá bán thấp nhất trước giờ

Theo tìm hiểu tại một số đại lý, tình trạng Ford Everest giảm giá đã kéo dài nhiều tháng nay. Một đại lý Ford ở khu vực phía Nam đang chào bán Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức giảm tiền mặt 200 triệu đồng. Như vậy, thay vì bỏ ra 1,399 tỷ đồng, khách hàng hiện nay chỉ mất 1,199 tỷ đồng để sở hữu. thấp nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Một vài đại lý khác cũng ở khu vực phía Nam đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2, với mức giảm từ 70 triệu đồng đến 120 triệu đồng, chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện đi kèm tuỳ theo chính sách.

Phiên bản Titanium một cầu sản xuất năm 2019 của Ford Everest cũng được giảm 100 triệu đồng, về mức 1,08 tỷ đồng so với 1,181 tỷ đồng trước đây. Ford Everest phiên bản 2020 không giảm nhiều, chỉ từ 30 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, một đại lý khác tìm cách bán Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD bằng việc độ một loạt đồ chơi đắt tiền, tự đặt tên gọi Everest Sport và Everest Raptor. Khách hàng mua xe được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, tuỳ đại lý mà sẽ có những mức giảm khác nhau, giảm nhiều hay ít còn phụ thuộc vào màu sơn, số lượng xe còn lại ở đại lý.

Khách hàng mua Ford Everest không được hưởng chính giảm 50% lệ phí trước bạ do xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giảm mạnh từ phía đại lý được một số tư vấn bán hàng quảng cáo dưới dạng hỗ trợ 50-100% phí trước bạ.