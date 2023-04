FPT Telecom lên kế hoạch tăng trưởng 2 chữ số, khởi công tòa FPT Telecom Tower

FPT Telecom cho biết, mặc dù dự báo kinh doanh năm 2023 sẽ là năm khó khăn khi suy thoái diễn ra trên toàn thế giới nhưng Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số. Cụ thể mục tiêu doanh thu là 16.730 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2022 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 15.800 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 940 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Công ty là 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2022.



Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, FPT Telecom tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ để đưa ra các sản phẩm sáng tạo, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Mục tiêu để công ty đạt được lượng khách hàng bền vững hàng năm và duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định trong các năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của FOX. Ảnh chụp màn hình

Về kế hoạch đầu tư, năm 2023, Công ty tập trung hoàn thiện giai đoạn 1 của trung tâm dữ liệu tại Quận 9 – TP.HCM và Đà Nẵng. Hoàn thành đầu tư giai đoạn 3 tại 2 trung tâm dữ liệu ở Quận 7, TP.HCM và Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tiếp tục tìm kiếm và lên phương án cho các dự án trung tâm dữ liệu khác để đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng cho nhu cầu dữ liệu tăng nhanh tại Việt Nam.

Tiếp tục tìm kiếm và lên phương án cho các tuyến cáp quốc tế khác để đảm bảo lợi thế cạnh tranh và chất lượng dịch vụ khách hàng trong tương lai.

Khởi công dự án xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng làm việc.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng cơ sở dữ liệu và các công nghệ liên quan đến Internet để gia tăng giá trị gia tăng cho các dịch vụ của công ty.

Đầu tư về nội dung với trọng tâm là giải đấu Vleague, xây dựng các hệ sinh thái liên quan đến nội dung để cung cấp cho khách hàng và đối tác những dịch vụ tối ưu nhất.

Về nguồn lực nhân sự, FPT Telecom tiếp tục cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm 2023 số lượng nhân sự của công ty đạt khoảng 11.000 người.

Năm 2022, FOX ghi nhận doanh thu thuần 14.730 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.258 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%. Tổng tài sản đạt 18.426 tỷ đồng, giảm 12,5% so với năm 2021 do Công ty thực hiện cắt giảm các khoản nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 7.920 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm trước đó.

Giao dịch tại phiên sáng 5/4, cổ phiếu FOX giảm 0,18% xuống 56.500 đồng/cp.

Đầu tháng 3/2023, Thanh tra Bộ Tài chính ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính và thuế tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Bộ Tài chính sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính và thuế tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, với các nội dung như việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; Việc hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra là năm 2022. Thời hạn thanh tra là 30 ngày (trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra