FPT "thâu tóm" Next Advanced Communications Nhật Bản: Tổng Giám đốc FPT Japan Đỗ Văn Khắc chia sẻ tham vọng

Ngày 01/03/2024, Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - Công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này. Đây cũng là thương vụ M&A đầu tiên của FPT tại Nhật Bản.

Thương vụ này là bước đi phù hợp với chiến lược mở rộng toàn cầu và cho phép FPT tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của NAC trong các mảng tư vấn chiến lược, thiết kế cấu trúc, quy hoạch hệ thống công nghệ, thiết kế, phát triển và vận hành. NAC cũng sở hữu đội ngũ gần 300 kỹ sư chất lượng cao, nhiều người thuộc Top 40 thế giới về Salesforce, CRM… Bổ sung nguồn lực từ thương vụ này giúp FPT đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời, tiến gần tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường Nhật Bản vào năm 2027 và có hơn một nửa số nhân viên tại đây là người nước ngoài. FPT "thâu tóm" Next Advanced Communications Nhật Bản. Trước những thách thức trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số tại Nhật Bản, trong đó có tình trạng già hóa dân số, thiếu hụt nguồn nhân lực và sự phức tạp của các hệ thống CNTT hiện hành, việc mua lại NAC thể hiện cam kết của FPT trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản đi trước đón đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đồng thời, thương vụ này cũng góp phần giúp Tập đoàn thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng dịch vụ sang các lĩnh vực mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. "Giống như NAC, FPT luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu, với mục tiêu tạo ra một xã hội bền vững cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn phát triển đội ngũ kỹ sư Nhật Bản tài năng và hợp tác với các doanh nghiệp bản địa để giúp khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh liên tục bất chấp những khó khăn về địa chính trị. Ngoài ra, FPT luôn ưu tiên và hướng tới thúc đẩy môi trường làm việc đa văn hóa. Tôi tin rằng đội ngũ của NAC và FPT tại Nhật Bản sẽ gắn bó, hợp tác để đưa công ty tới những tầm cao mới" - ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT), Tổng Giám đốc FPT Japan chia sẻ. Ông Naoto Yamazaki, Chủ tịch NAC, cho biết: "Tôi tin rằng, việc gia nhập hệ sinh thái FPT sẽ tiếp tục giúp NAC duy trì được sự tăng trưởng cao, đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực của công ty trong tương lai. NAC và FPT sẽ hợp lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh vì lợi ích cao nhất của cộng đồng". Từ năm 2014 đến nay, FPT đã hoàn tất nhiều thương vụ M&A ở Mỹ và châu Âu. Tại Nhật, con số này khá ít ỏi do đặc thù thị trường có nhiều khó khăn. Vì vậy, thành công trong thương vụ M&A đầu tiên tại Nhật đã thể hiện cam kết đầu tư mạnh mẽ, lâu dài của FPT với thị trường trọng điểm này, và tạo ra bước đà để tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập trong thời gian tới. Trước đó, FPT đã có 2 thương vụ Join Venture và đầu tư vốn thành công tại Nhật với Konica Minolta và LTS. Qua hai thập kỷ tại thị trường Nhật Bản, FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại đây. Với 2.900 nhân sự làm việc trực tiếp tại 16 văn phòng và trung tâm phát triển ở Nhật Bản và gần 15.000 nhân sự làm cho thị trường Nhật Bản từ khắp nơi trên toàn cầu, FPT Japan hiện đã và đang cung ứng dịch vụ và giải pháp cho hơn 450 khách hàng trên toàn thế giới. Trong gần hai thập kỷ hiện diện tại xứ sở mặt trời mọc, FPT luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Những nỗ lực của công ty đã được tổ chức Great Place To Work ghi nhận với các danh hiệu như Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Top 100 Nơi làm việc tốt nhất tại Nhật Bản, Top 5 Nơi làm việc Tốt nhất dành cho Phụ nữ Nhật Bản năm 2022.

