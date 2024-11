Soi kèo, tỷ lệ Southampton vs Liverpool (21h ngày 24/11). "The Kop" bứt phá Southampton vs Liverpool (21h ngày 24/11): “The Kop” bứt phá

Chỉ phải gặp đội cuối bảng Southampton tại vòng 12 Premier League, Liverpool đủ sức thắng đậm dù chơi trên sân khách để tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch ngay khi mùa giải chưa trôi qua 1/3 chặng đường.