Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei gồng mình trong bối cảnh Mỹ "ra đòn"

Huawei Technologies đang củng cố hoạt động kinh doanh công nghệ năng lượng kỹ thuật số mới của mình để giúp đảm bảo "sự tồn tại và phát triển" của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, vốn đã cản trở các đơn vị thiết bị truyền thông là cốt lõi của họ.

Boham Sun, chủ tịch Huawei Digital Power Châu Á - Thái Bình Dương nói với tờ Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn rằng: "các lệnh trừng phạt thực sự đặt ra những thách thức đáng kể cho Huawei", với công ty "vẫn đang trong chế độ tồn tại" duy trì ổn định.

Người đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết công ty Trung Quốc Huawei' được chào đón ở nhiều quốc gia'. Ảnh: @AFP.

Ông cho biết sự phát triển của mảng kinh doanh công nghệ năng lượng kỹ thuật số cung cấp các thiết bị quan trọng như biến tần, và hệ thống điều phối năng lượng hiệu quả dựa trên AI cho các cơ sở như trang trại năng lượng mặt trời, và trung tâm dữ liệu, sẽ "đóng góp rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của Huawei trong giai đoạn hiện tại và tương lai gần".

Ông nói, châu Á - Thái Bình Dương "là thị trường có tiềm năng lớn nhất" cho hoạt động kinh doanh công nghệ năng lượng kỹ thuật số của công ty, vì "tất cả các quốc gia trong khu vực đang tích cực tham gia vào lĩnh vực năng lượng xanh và trung hòa carbon". Ông nói thêm rằng: "Huawei được hoan nghênh ở nhiều quốc gia trong số này".

Vốn dĩ, Huawei đã bị hạn chế tiếp cận các công nghệ quan trọng của Mỹ do cuộc đàn áp của Mỹ, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của hãng. Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác cũng đã ra lệnh cấm sử dụng thiết bị 5G của Huawei trong cơ sở hạ tầng truyền thông của họ. Huawei vào tháng 3 đã báo cáo tổng doanh thu là 636,8 tỷ nhân dân tệ (99,9 tỷ USD) vào năm 2021, giảm 28,5% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của công ty đã tăng hơn 75% vào năm 2021 do lợi nhuận tăng trưởng ổn định và lợi nhuận một lần từ việc cắt sợi một số doanh nghiệp của họ.

Ngoài được biết đến với thiết bị truyền thông và điện thoại thông minh, công ty cũng có thị phần đáng kể trên toàn cầu đối với biến tần, một thiết bị quan trọng được sử dụng trong các trang trại năng lượng mặt trời và trung tâm dữ liệu. Theo ông Sun, Huawei đứng số 1 ở Trung Quốc và toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh biến tần.

Huawei ban đầu đã phát triển các công nghệ năng lượng điện kỹ thuật số để sử dụng với thiết bị truyền thông của riêng mình. Dựa trên những công nghệ này, Huawei sau đó đã thành lập một loạt các sản phẩm cho các ngành công nghiệp như quang điện và trung tâm dữ liệu. Vào tháng 6 năm 2021, công ty thành lập mảng kinh doanh công nghệ năng lượng kỹ thuật số như một đơn vị riêng biệt.

Ông Sun nói, Huawei đã "có được kinh nghiệm phong phú về sản xuất, truyền tải và phân phối điện trong 30 năm qua", đồng thời cho biết thêm rằng doanh thu của mảng kinh doanh mới đã tăng trưởng hơn 30% vào năm 2021. "Chúng tôi có thể thấy mình đang duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay", ông ấy nói.

Hiện mảng công nghệ năng lượng kỹ thuật số của Huawei có khoảng 6.000 nhân viên, với 12 trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc, châu Âu và châu Á.

Ngành kinh doanh công nghệ năng lượng kỹ thuật số đã và đang đẩy mạnh sang Châu Á - Thái Bình Dương. Tại Singapore, nhà cung cấp năng lượng sạch Sunseap sử dụng các thiết bị và công nghệ của Huawei cho trang trại năng lượng mặt trời nổi của mình. Huawei cũng đã cung cấp công nghệ năng lượng mặt trời cho các trường học và bệnh viện ở Indonesia và Campuchia.

Sun cho biết có một "nhu cầu rất lớn" đối với đơn vị kinh doanh của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đề cập đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Ông nói: "Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định tại các cộng đồng và thị trường địa phương. Chính vì vậy, chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của khách hàng địa phương và chính phủ".

Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt của Mỹ có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hoạt động kinh doanh năng lượng điện kỹ thuật số của Huawei hay không, ông Sun nói: "Huawei đang trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vì vậy chúng tôi không cần phải phụ thuộc vào một quốc gia hay công ty nào". Ông còn tiết lộ rằng các biến tần mà công ty cung cấp cho khách hàng châu Á - Thái Bình Dương "đều được sản xuất tại Trung Quốc thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu", nhưng họ đang xem xét "xây dựng chúng ở các quốc gia khác, nếu có nhu cầu".

Trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc do sự cố khóa cửa liên quan đến COVID ở và xung quanh Thượng Hải, Sun cho biết công ty đã "đa dạng hóa các nhà cung cấp để chúng tôi có thể duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và đáp ứng nhu cầu của khách hàng".

Đối với việc mở rộng kinh doanh năng lượng kỹ thuật số của Huawei trong tương lai, Sun chỉ ra sự bùng nổ xe điện và nói rằng ông "rất lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp mạng sạc phương tiện ô tô".