Gần 1/5 tài xế giao hàng của Amazon bị thương vào năm 2021

Theo một nghiên cứu mới, các hoạt động giao hàng của Amazon đang phải đối mặt với "cuộc khủng hoảng thương tích ngày càng leo thang", phần lớn là do hạn ngạch mức phạt và áp lực vận chuyển các gói hàng càng nhanh càng tốt, theo một nghiên cứu mới.

Gần 1/5 tài xế giao hàng cho Amazon bị thương vào năm 2021, tăng 40% so với tỷ lệ chấn thương của năm trước đó, theo Tổ chức Strategic Organizing Center (SOC) cho biết trong một báo cáo công bố hôm 24/5.

Vốn dĩ SOC là một liên minh của các liên đoàn lao động bao gồm International Brotherhood of Teamsters và Service Services International Union, họ đã phân tích dữ liệu do Amazon và các đối tác giao hàng của Amazon gửi cho Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ vào năm 2021.

Amazon dựa vào mạng lưới các công ty giao hàng theo hợp đồng đang phát triển nhanh chóng để vận chuyển các gói hàng đến tận nhà khách hàng, nhưng họ thường hy sinh sự an toàn cho tốc độ. Ảnh: @AFP.

Amazon ngày càng dựa vào mạng lưới phát triển nhanh chóng của các công ty giao hàng bên thứ ba để vận chuyển các gói hàng từ kho của mình, và trả chúng trước cửa nhà của khách hàng. Các công ty giao hàng bên thứ ba là một phần của chương trình đối tác dịch vụ giao hàng của Amazon, được triển khai vào năm 2018. Chỉ trong vài năm, mà chương trình này đã phát triển mạnh mẽ.

Nhưng khi chương trình được mở rộng, Amazon đã phải đối mặt với một số giám sát từ những người ủng hộ lao động, các nhà lập pháp- những người cho rằng công ty Amazon không đảm bảo an toàn cho người lái xe trong cuộc đua cung cấp dịch vụ giao hàng ngày càng nhanh hơn. Các tài xế giao hàng cũng phàn nàn rằng, công ty yêu cầu họ phải đáp ứng các hạn ngạch giao hàng nghiêm ngặt, điều này làm tăng nguy cơ bị thương trong công việc.

Báo cáo của SOC cho thấy, các tài xế giao hàng theo hợp đồng của Amazon bị thương với tỷ lệ gần gấp rưỡi tỷ lệ của những người không thuộc ngành giao hàng của Amazon. Báo cáo cũng chỉ ra rằng vào năm 2021, cứ 7 người lái xe của Amazon thì có 1 người bị chấn thương nghiêm trọng đến mức họ không thể thực hiện công việc bình thường của mình, hoặc buộc phải nghỉ làm hoàn toàn.

Theo báo cáo, "hạn ngạch cao khó quản lý" của Amazon đối với các tài xế giao hàng là một chất xúc tác chính đằng sau tỷ lệ thương tật cao. Các tài xế giao hàng của Amazon thường bị thương do các chuyến đi, trượt và ngã, căng cơ, chó cắn, tai nạn xe cộ và va vào một vật thể, chẳng hạn như cột hàng rào, trích dẫn dữ liệu từ Pinnacol Assurance, một hãng bảo hiểm bồi thường cho người lao động tại Colorado đã phân tích các tuyên bố về thực trạng lực lượng lao động trong Đối tác dịch vụ giao hàng (DSP) của Amazon.

Vào tháng 1/2022, Amazon tiết lộ họ đã chi 300 triệu đô la cho việc cải thiện an toàn cho người lao động vào năm 2021. Họ cho biết tỷ lệ nhân viên nghỉ việc do chấn thương tại nơi làm việc đã giảm 43% vào năm 2020 so với năm trước.

Đầu năm nay, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết trong bức thư đầu tiên gửi tới các cổ đông kể từ khi nắm quyền lãnh đạo vào tháng 7 năm ngoái rằng, tỷ lệ thương tật của Amazon "thấp hơn một chút so với mức trung bình của các công ty chuyển phát nhanh". Nhưng các nhà nghiên cứu của SOC cho rằng, tuyên bố này là "gây hiểu lầm ở nhiều cấp độ", vì Andy Jassy sử dụng dữ liệu lỗi thời và đã loại trừ tài xế giao hàng thuộc mạng lưới DSP của Amazon.

Vốn dĩ, Amazon đã thiết lập các chính sách và biện pháp nhằm cải thiện sự an toàn cho lực lượng tài xế giao hàng của mình, chẳng hạn như một ứng dụng có tên "Mentor". Người lái xe được yêu cầu liên tục chạy ứng dụng trong khi họ đang làm việc và nó tạo ra điểm số hàng ngày về hiệu suất lái xe của họ. Nhưng các trình điều khiển trong ứng dụng được phản hồi là tạo ra rất nhiều lỗi, dẫn đến điểm số thấp hơn.

Tỷ lệ thương tật của Amazon vẫn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, được thúc đẩy bởi các nhà phê bình và cơ quan quản lý, những người nói rằng tốc độ làm việc cần thiết của Amazon góp phần làm tăng tỷ lệ thương tật, một tốc độ hình thành bởi cam kết vận chuyển nhanh của hãng. Ảnh: @AFP.

Tháng 2 năm ngoái, Amazon cũng đã bắt đầu lắp đặt camera hỗ trợ AI trong các xe chuyển hàng để tăng độ an toàn. Theo SOC, các hệ thống này làm tăng áp lực mà người lái xe cảm thấy phải làm việc ở tốc độ nhanh hơn để đáp ứng hạn ngạch giao hàng của họ.

Báo cáo cho biết: "Vấn đề thực sự là áp lực sản xuất và hạn ngạch giao hàng cao ngất trời của Amazon khiến công nhân Amazon làm việc quá nhanh và các tài xế có nguy cơ bị thương khi họ lao vào đạt mục tiêu giao hàng", theo báo cáo.

Phản hồi lại, người phát ngôn của Amazon, Kelly Nantel bác bỏ kết quả nghiên cứu. "Báo cáo này chọn dữ liệu từ ít hơn 10% đối tác giao hàng của chúng tôi để kể một câu chuyện không chính xác và gây hiểu lầm, sử dụng một mẫu dữ liệu nhỏ để mô tả sai về nguy cơ xảy ra thương tích", Nantel nói.

"An toàn là ưu tiên hàng đầu trên mạng lưới của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai công nghệ như hệ thống camera sáng tạo đã giúp giảm tỷ lệ tai nạn tổng thể gần 50%, và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các công cụ an toàn mới để thử và trở nên tốt hơn mỗi ngày".

Thậm chí, trong một lá thư gửi cho các cổ đông vào tháng 4, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy nói rằng tỷ lệ chấn thương của nhân viên công ty "đôi khi bị hiểu nhầm".