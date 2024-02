Chiều 13/2, trao đổi với báo chí, ông Hà Tuấn Minh - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam, cho biết: Công ty có hợp đồng đón 3 đoàn khách (292 người) của Công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc trên 3 chuyến bay thuê từ ngày 10/2 – 14/2 đến Phú Quốc nhưng vào ngày 31/1, công ty đã có văn bản hủy hợp đồng vì phía We Love Tour không thanh toán như cam kết.

Một trong những nhóm du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc. Ảnh: HTM

Ông Minh cũng thông tin thêm: Vào ngày 9/2, đoàn khách 292 người của We Love Tour đáp chuyến bay đến Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, không đặt phòng khách sạn, không có hướng dẫn viên.

"Phía công ty We Love Tour đã nhiều lần năn nỉ chúng tôi hỗ trợ đoàn khách và vì lý do nhân đạo, chúng tôi đã chấp nhận điều 4 chuyến xe, thuê khách sạn để phục vụ. Hạn thanh toán cho việc này là vào ngày 11/2 nhưng We Love Tour vẫn không chuyển tiền nên chúng tôi thông báo kết thúc chương trình"- Ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, ông đã báo với Công an TP Phú Quốc ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời, báo với Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang về vụ việc vừa gặp phải.

Trong quá trình làm việc với Công ty We Love Tour, ông Minh cũng đã làm việc với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách và phương án xử lý. Qua đó, thống nhất để Winner thu tiền trực tiếp từ du khách, phía công ty Đài Loan sẽ chuyển trả cho khách khi có hóa đơn của Winner xuất nhưng nhiều khách không đồng ý.

Tuy nhiên, đến ngày 12/2, phía We Love Tour vẫn không thanh toán, và phía Đài Loan đề nghị yêu cầu hỗ trợ lần 2. Sau đó, Công ty TNHH du lịch quốc tế Việt Nam Winner đã sắp xếp cho 292 du khách có chỗ ở tại khách sạn Sailing, đoàn tiếp tục hành trình tham quan tại Phú Quốc. Phía We Love Tour cam kết sẽ thanh toán 4,4 triệu nhân dân tệ vào ngày 26/2, sau ngày này không thanh toán sẽ bồi thường gấp 1,5 lần, ông Minh cho hay.

Đoàn du khách Đài Loan vui vẻ sau khi được Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Việt Nam Winner hỗ trợ. Ảnh: HTM

Tính đến ngày 14/2, 292 khách Đài Loan sẽ ra sân bay Phú Quốc về lại Đài Loan và số tiền Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam chi ra cho đoàn đã hơn 3 tỉ đồng. Tổng cộng, công ty đã điều 4 chuyến xe 45 chỗ ngày 9/2, 18 chuyến xe ngày 10/2 và 10 người biết tiếng Trung hỗ trợ... ông Minh chia sẻ.

Tối 13/2, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết: Trước sự cố ngoài ý muốn của đoàn du khách Đài Loan khi đến tham quan Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngành du lịch địa phương sẽ vào cuộc và hỗ trợ để du khách về Đài Loan đúng theo lịch trình.

Ngoài ra, ông Thái cũng cho biết đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc thanh tra và sẽ có hướng xử lý tiếp theo, phù hợp và không để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Trước đó, trên các trang báo tại Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng, 292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour với Công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đoàn khách rơi vào tình trạng bị công ty nói trên bỏ rơi khi đến tại Việt Nam. Các trang báo Đài Loan cũng thông tin khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty du lịch địa phương tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam.