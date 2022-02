Gần 3.800 ca tai nạn do đánh nhau trong 7 ngày Tết

Số ca khám, cấp cứu giảm

Theo số liệu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến trưa 7/2 (tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 96.199 bệnh nhân, giảm 19,9% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế là 274.253 lượt người, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bác sĩ đã thực hiện 17.412 ca phẫu thuật cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết…



Riêng trong ngày 7/2, số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong cả nước là 47.684 bệnh nhân, giảm 17,7% so với cùng ngày Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 20.338 bệnh nhân, chiếm 55%, giảm 23,1%; chuyển viện 226 bệnh nhân; thực hiện 2.468 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 347 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Một ca điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh BVCC

Trong ngày, các bác sĩ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.536 trẻ chào đời và cho xuất viện 586 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết; vận chuyển 1.748 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Gần 3.800 ca khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó 11 ca tử vong

Cụ thể về số ca nhập viện do đánh nhau, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết, cả nước có 3.789 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 45% trong số đó (1.815 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong.



Cùng với đó, cả nước có tổng cộng 17.036 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 7,6% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 34 trường hợp đã tử vong.

Tính sau 7 ngày nghỉ Tết đã có 30.160 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 11% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó có 11.228 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 37,2% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đã có 253 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 40 ca so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cũng sau 7 ngày nghỉ Tết đã có 341 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 30 ca so với cùng kỳ năm ngoái, may mắn là không có ca tử vong.

"So sánh với dịp nghỉ Tết năm ngoái, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, pháo nổ, đánh nhau… đều giảm. Trong đó, tai nạn giao thông giảm 14,4%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 15,8%.

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ giảm 7,9%. Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 26,4%; Số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 19,3%...

Đồng thời tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân"- PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định.