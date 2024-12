Gần Tết, người dân TP.HCM vẫn lo mất an toàn do thi công đường Gần Tết, người dân TP.HCM vẫn lo mất an toàn do thi công đường

Gần 10 năm triển khai thi công, người dân mong đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) sớm hoàn thành để ổn định đời sống.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) với tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng nhằm tăng cường kết nối tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Được đầu tư nâng cấp từ năm 2015 với quy mô mở rộng lên 30m, kéo dài 2,5km từ đường Trần Não đến nút giao An Phú, tuy nhiên sau nhiều lần lùi tiến độ, đến nay dự án vẫn còn dang dở. Dự án mở rộng đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) với tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng. Ảnh: D.B Ghi nhận của PV Dân Việt, đoạn đường dài chưa tới 3km nhưng xuất hiện nhiều đoạn gấp khúc, tạo thành những nút thắt cổ chai. Dự án nằm án ngữ tại mặt đường gây nhiều khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông đi qua lại trong khu vực. Đất đá, vật liệu xây dựng... nằm ngổn ngang. Ngổn ngang tại dự án mở rộng đường Lương Định Của. Ảnh: D.B Bà Thanh Mai (trú TP.Thủ Đức) chia sẻ: "Đường này tôi thấy đã thi công rất lâu nhưng đến nay còn rất ngổn ngang. Người dân đi qua đây ai cũng ái ngại mất an toàn, đặc biệt là Tết gần đến rồi". Tương tự, ông Văn Hoàng (trú TP.Thủ Đức) cho biết, việc thi công dự án trong thời gian dài khiến việc làm ăn, buôn bán của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. "Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi, không chỉ tôi mà các hộ dân buôn bán ở đây đều ngao ngán. Không biết bao giờ đường này mới làm xong để người dân còn làm ăn, ổn định đời sống", ông Hoàng than thở. Máy móc được huy động để thi công tại dự án mở rộng đường Lương Định Của. Ảnh: D.B Liên quan đến tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ được là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, người dân đã bàn giao những mặt bằng cuối cùng cho dự án. Dự kiến sẽ thông xe đường Lương Định Của đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não trước Tết Nguyên đán 2025 và đoạn từ Trần Não đến Mai Chí Thọ sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025. Đường Lương Định Của dài gần 2,5km. Sau khi nâng cấp, tuyến này sẽ rộng 30m với 6 làn xe cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng... Đường Lương Định Của là trục giao thông chính của TP.Thủ Đức kết nối khu vực cửa ngõ phía Đông ra vào trung tâm và nhiều tuyến quan trọng như cao tốc TP.HCM - Long Thành, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội. Tham khảo thêm Gỡ khó cho loạt dự án BT ở TP.HCM

