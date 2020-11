Gặp 3 lần đã đi nhà nghỉ, ngủ xong là quyết định cưới, bố vợ chưa kịp nhớ tên con rể

Vừa gặp đã đi nhà nghỉ, chuyện tình tưởng chớp nhoáng lại bền chặt không ngờ

Chương trình Vợ chồng son tập 378 là sự chia sẻ của cặp đôi Nguyễn Thế Mạnh (31 tuổi, chủ salon tóc) và Hà Tuấn My (30 tuổi, làm chủ chuỗi cửa hàng bán đồ nội y). Cả hai đang sống tại Thủ Đức, TP.HCM.

My chia sẻ, hai vợ chồng làm quen với nhau trên mạng xã hội. Khi đó, My vừa chia tay mối tình đã gắn bó 4 năm nên cô rất buồn. Cô đã đăng ký vào nhóm độc thân và làm quen với bạn bè. Còn khi đó, Mạnh cũng "thất tình" nên đang muốn tìm bạn cho vui. Thấy cô gái Hà My hay hay nên anh đã nhắn cộc lốc: "Số điện thoại của anh đây, gọi cho anh nhé. Anh đi nhậu đây".

Cả hai gặp gỡ qua mạng

Vừa nhìn thấy đã thích

Hà My cũng có ấn tượng với anh chàng nhưng nhìn thấy nhắn tin là tụt hứng liền. Cô không nhắn lại nhưng vài ngày sau lại thấy Mạnh lân la. Sau vài lần trò chuyện online, 2 người offline.

Gặp nhau trong khi Mạnh vô cùng thích cô gái điệu điệu Hà My, còn My thì thấy Mạnh thật lừa đảo khi vẻ bảnh bao trên mạng khác hẳn với anh chàng đầu trọc lốc mà cô gặp.

Tuy nhiên, chuyện tình "tốc độ tên lửa" của My và Mạnh mới khiến mọi người choáng váng.

Lần đi nhà nghỉ "định mệnh:

"Lần đầu gặp đi ăn, lần thứ 2 gặp đi nhậu, lần thứ 3 đi nhậu đi nhà nghỉ luôn", My cho biết. Khi đó cô chỉ ngà ngà say nhưng cô vẫn biết Mạnh chở cô đi nhà nghỉ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng đến lúc My "có nhận thức lại", cô lập tức ăn vạ Mạnh: "Anh ơi, anh có thương em không?", Mạnh kêu: "Thương", "Nếu thương thì anh cưới em nha". "Cưới thì cưới". Lúc đó, em nghĩ thầm trong đầu "Thằng này bị khùng hay sao".

Gặp 3 lần thì đi nhà nghỉ, ngủ xong là quyết định cưới

Đám cưới thần tốc đến nỗi ba vợ chưa kịp nhớ tên con rể

Cô nghĩ chỉ nghĩ Mạnh nói giỡn, nhưng Mạnh hùng hồn bảo: "Lời nói không phải tờ giấy đâu em, muốn xé là xé". Sau đó, Mạnh mời bố mẹ đến nhà My nói chuyện ngay lập tức.

Lúc này, My hốt hoảng thực sự, cô mất ngủ suốt 1 tuần, cô lập tức khóa facebook, khóa điện thoại để Mạnh không tìm được. Vì lúc đó, cả hai mới 21-22 tuổi, còn trẻ ngây ngô, cưới xin gì. "Tụi em mới biết nhau, không biết nhà cửa, không rõ gì về nhau, quá nhanh, quá nguy hiểm đi, sao cưới được", My rên rẩm.

Nhưng cuối cùng My cũng không trốn thoát khỏi Mạnh, Lúc đầu, mẹ My cũng không đồng ý cho con gái cưới khi còn quá trẻ, hơn nữa hai đứa cũng chả biết gì về nhau. Mẹ hỏi: "Nó ở đâu", "Ba má nó là ai", "Nghề nghiệp nó làm sao", My đều lắc đầu không biết. Nhưng cô dọa: "Mẹ không cho cưới là có bầu đó", vậy là mẹ sợ.

Chỉ sau 3 lần gặp đã quyết định đám cưới. 2 tháng sau ăn hỏi và ít lâu sau đám cưới.

Việc cưới xin thần tốc của My cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Mạnh kể, bữa đó nhà có việc, bố vợ đưa Mạnh đi chào bà con, bạn bè, khoe "thằng này nó sắp cưới con My". Đến khi bạn hỏi: "Nó tên gì", bố vợ quay sang Mạnh hỏi: "Con tên gì", lúc sau có người hỏi: "Nó ở đâu", bố vợ lại quay sang hỏi: "Con ở đâu".

Hiện hai vợ chồng đã cưới nhau được 8 năm có 3 con. Nhưng 8 năm đó cũng đã trải qua nhiều sóng gió khiến hai vợ chồng đã ly thân 3 lần, suýt tan vỡ.

Cặp đôi rộn rã tiếng cười sau 8 năm kết hôn

Nhưng sóng gió nhiều đến mức MC Hồng Vân cũng phải hồi hộp

"Khi đó vợ chồng em còn quá trẻ, cưới xong thì về ở bên nhà vợ. Cưới xong em có bầu, sinh con luôn nên chỉ có chồng em đi làm ở cửa hàng điện thoại. Làm cực lắm mà lương có hơn 2 triệu, mua bỉm sữa cho con đã hết hơn 1 triệu rồi. Do đó, hai vợ chồng sinh cáu gắt, mâu thuẫn.

Có ngày, em đuổi ảnh đi, ảnh về nhà bố mẹ ở. Ngay sau đó, em hối hận, có tìm ảnh để xin lỗi nhưng anh trốn tránh không gặp. Đến tận 6 tháng sau, em cũng bắt đầu kiếm được việc, có thu nhập... Em tưởng hôn nhân đã tan...", My kể.

Lúc đó, Mạnh cũng kiếm được một khoản tiền, anh nhắn tin tìm My nhưng My nhất định không gặp. Anh đã đến tận nơi, quỳ gối, khóc xin vợ cơ hội quay lại...

"Tụi em không có thời gian tìm hiểu nhau, tiến tới nhanh quá. Có nhiều cái sốc văn hóa. Ở nhà em là con cưng, không phải làm gì hết. Còn ổng cũng được mẹ chiều. Vừa cưới về, ông đã cởi quần quăng ra và bảo em: "Giặt đi em nhưng giặt tay đừng giặt máy hư quần anh". Những cái đó đều làm em sốc. Nhưng cái gây nhiều nhất vẫn là khổ quá...", My chia sẻ thêm.

8 năm sóng gió đã cho vợ chồng Mạnh - My nhiều bài học sâu sắc và nhiều niềm vui bất tận

Hiện hai vợ chồng đã ổn định, có sự nghiệp, có kinh tế nên hôn nhân đã ổn thỏa. Mạnh chỉ phàn nàn vợ hay cáu giận, mắng chồng và lười nấu ăn. Suốt 7 năm cưới, cả vợ chồng, con cái đều đi ăn tiệm. Chỉ trong khoảng thời gian dịch Covid-19 vừa rồi vợ mới bắt đầu nấu ăn.

"Em không thích nấu ăn. Vì em thấy mất thời gian, em thích dành thời gian đó để kiếm tiền hơn. Nhưng đợt dịch vừa rồi, em có cô bạn đến chơi, cô ấy hay nấu ăn, chồng em thích gì là cô ấy nấu. Hôm sinh nhật, cô ấy nấu một mâm thịnh soạn, chồng em mắt sáng rực, hạnh phúc, khen hết lời. Vậy là em chột dạ, em thấy thế này không được. Do đó, em bắt tay vào học nấu ăn và bây giờ em nấu khá ngon. Bây giờ muốn ăn gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn", My nói thêm.

My chỉ phàn nàn chồng hút thuốc, mê chơi game. Còn về việc "hành hạ" chồng là do chồng cô thích bị "ngược đãi", chỉ khi cô la mắng anh mới chuyển biến chứ nói nhẹ không nghe.

MC Quốc Thuận hỏi: "Có thích vợ lớn tiếng nữa không", Mạnh nhỏ nhẹ thú nhận: "Có anh".

Vậy là MC Quốc Thuận và Hồng Vân đều chào thua.