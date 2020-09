GDP quý III/2020 tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, do sự tăng giá của các dịch vụ giáo dục, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước.

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý III/2020 ước tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, đây là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020. Ngoài ra, GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12% (quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,62%). Theo đánh giá từ phía Tổng cục Thống kê, đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, thời gian qua, mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, việc giữ được các chỉ số nói trên là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. GDP quý III/2020 ước tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2020, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, có đạt 133,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, cả nước có thêm 34.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 38.600 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 27.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 36.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2020 với 81% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn. Về việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước, đại diện Tổng cục Thống kê đánh giá nguyên nhân chính là do sự tăng giá của các dịch vụ giáo dục. Ngoài ra, bình quân 9 tháng năm 2020, CPI tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2019 - mức tăng bình quân 9 tháng cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 3,4%, khu vực nông thôn tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 9 tháng năm 2020 tăng 2,59% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 6 nhóm hàng tăng giá gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,1%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,62%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; Giáo dục tăng 2,08%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%. Có 5 nhóm hàng giảm giá, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,31%; Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,06%; Giao thông giảm 0,12%; Bưu chính viễn thông giảm 0,02%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,2%. Trong tháng 9/2020, có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2020-2021 theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ, theo đó, chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 2,29% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,12%. Ngoài ra, giá điện sinh hoạt tính trong CPI tháng 9/2020 cũng tăng 3,23%; Giá nước sinh hoạt tăng 0,4% so với tháng trước. Chia sẻ