Ghé Vũ trụ Vincom, trải nghiệm loạt sự kiện đậm chất GenZ

Với mong muốn gia đình và GenZ thêm thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn, Vincom đã mang tới chuỗi hoạt động "gắn-kết" lí thú có 1-0-2 tại Vũ trụ Vincom. Những trò chơi đình đám vào thập niên 80-90 được tái hiện dưới hình thức trẻ trung, mới lạ đậm chất GenZ sáng tạo. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bạn trẻ cùng được tham gia trò chơi nổi tiếng một thời của thế hệ 8x, 9x mang tên Live Audition phiên bản người thật – được truyền hình trực tiếp realtime trên màn LED lớn của TTTM do Vincom và FPT Camera đồng tổ chức vào ngày 10/09.

TikToker “triệu views” Đào Lê Phương Hoa “thách thức” các GenZ đam mê nhảy múa tới Vincom Center Landmark 81 tham gia vào thử thách nhảy Live Audition realtime lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cũng trong mùa Trung thu này, từ ngày 8/9-10/9, các gia đình có thể cùng nhau vui chơi tăng tình thân trên bàn cờ "Tỷ phú Gắn-kết" khổng lồ phiên bản người thật. Hay ngắm nhìn các "thiên thần nhí" thỏa sức thể hiện cá tính và khả năng ca hát, nhảy múa trong cuộc thi Tài năng nhí được tổ chức tại tất cả TTTM Vincom.

Trò chơi bàn cờ “Tỷ phú Gắn-kết” phiên bản người thật được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, háo hức xếp hàng chơi

Cuộc thi “Tài năng nhí” luôn là sân chơi yêu thích dành cho các em nhỏ và gia đình háo hức tham gia

Tới hết đêm rằm 10/9, các hành khách trên chuyến VinBus phiên bản trang trí Trung thu 2022 tới các TTTM Vincom cũng sẽ nhận được những bất ngờ thú vị. Đây là cơ hội để du khách có thể nhận 1 lá bài Tarot huyền bí, cùng nhiều ưu đãi độc quyền được áp dụng tại tất cả các TTTM.

Chuyến xe VinBus phiên bản Trung thu Gắn-kết mang đến những phần quà bất ngờ thú vị cho cả gia đình

Đặc biệt, tâm điểm của lễ hội Trung thu Gắn-kết 2022 tại Vincom sẽ là hành trình trải nghiệm xuyên suốt mang tên "Chinh phục cung trăng" duy nhất ngày 10.09 tại Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội). Tham gia vào hành trình này, GenZ sẽ có cơ hội thử sức tay lái với những khúc cua thử thách trong phân khu vui chơi sôi động dành riêng cho giới trẻ - đường đua F1 mini ngoài trời hiện đại của VS Racing. Riêng với những tín đồ yêu thích nét truyền thống, các trò chơi Trung thu phiên bản "GenZ hóa" như: Tò he "phiên bản 4.0", game rước đèn công nghệ, xem Tarot nhận thông điệp vũ trụ… hay "đắm chìm" trong thế giới nghệ thuật truyền thống với triển lãm tranh đông hồ, tò he, đèn lồng đa sắc "Giao thời" là lựa chọn trải nghiệm có 1-0-2 tại Vincom.

“Lên đồ đi đua” với outfit cá tính từ Zara cùng hội bạn thân, tham gia những màn rượt đuổi tốc độ cao trong giải đua phong trào Mini F1 tại VS Racing duy nhất ở Vincom Mega Mall Smart City trong ngày 10.09

Một trong những hoạt động yêu thích nhất dịp Trung thu Vincom 2022: xem Tarot miễn phí tại máy “trợ lý Tarot ảo”

“Thiên đường buffet” D’Marris với hơn 200 món ăn quy tụ đủ hương vị Á, Âu hấp dẫn sẽ là nơi tiếp sức cho các du khách trên hành trình “Chinh phục cung trăng” tại Vincom Mega Mall Smart City

Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện sẽ là bữa tiệc âm nhạc rực rỡ ánh sáng, sắc màu cùng rapper Phúc Du, Piggy và bữa tiệc phá cỗ đêm rằm, chơi game thực tế ảo nhận ngay "mưa" quà tặng với giá trị lên tới 5.000.000VNĐ chỉ có tại Vincom Mega Mall Smart City lúc 19h tối 10.09.

Cùng không gian "Vũ trụ trải nghiệm" kỳ ảo tại tất cả các TTTM với những mô hình Siêu trăng rằm, Phi thuyền cá chép khổng lồ lung linh, đẹp "siêu thực", Vincom còn là điểm đến của mọi "tay sống ảo" muốn sở hữu bức ảnh "nghìn like".

Từ thông điệp Gắn kết, Vincom đã đưa các GenZ trở thành "chủ trò" trong mùa Trung thu này, chủ động cùng các thành viên trong gia đình đến các sự kiện vui chơi, hoạt náo, trải nghiệm không gian Trung thu vừa hiện đại, vừa cá tính của thế giới GenZ. Lên lịch ngay để tới TTTM Vincom gần nhất và cùng gia đình đón Tết đoàn viên trọn vẹn nhất!