Giá Bitcoin hôm nay 12/3: Bitcoin giằng co ở ngưỡng 39.000 USD, thị trường biến động nhẹ

Giá Bitcoin (BTC/USD) 24h qua

Giá Bitcoin tăng vọt trên mức trung bình động vào ngày 9/3 nhưng nhanh chóng giảm trở lại vào ngày 10/3.

Phe bò một lần nữa cố gắng đẩy giá trở lại trên mức trung bình động vào ngày hôm qua. Điều này cho thấy phe bò đang mua khi giá giảm trong khi phe gấu lại đang bán ra khi giá tăng.

Biểu đồ BTC/USD. Nguồn: TradingView

Cả hai đường trung bình động đều đi ngang và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm ngay dưới điểm giữa, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu.

Điểm cân bằng này có thể nghiêng về phía người mua nếu họ đẩy và duy trì mức giá trên 42.594 USD. Sau đó, cặp BTC/USDT có thể tăng lên vùng trên cao giữa 45.000 USD và đường kháng cự của kênh tăng dần.

Ngoài ra, nếu giá một lần nữa giảm xuống từ các đường trung bình động, phe gấu sẽ cố gắng kéo cặp tiền xuống dưới mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 37.000 USD.

Nếu thành công, cặp tiền có thể thách thức đường hỗ trợ của kênh. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới mức này sẽ làm tăng khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Bitcoin (BTC) đã biến động mạnh trong vài ngày qua nhưng các nhà đầu tư dài hạn dường như đang sử dụng điểm yếu hiện tại để tiếp tục mua vào.

Theo Whale Alert và CryptoQuant, khoảng 30.000 BTC đã rời khỏi Coinbase và được gửi vào một ví không xác định. Suy đoán rằng đây là một giao dịch mua hàng thực sự và không phải là một giao dịch nội bộ.

Mặc dù các nhà đầu tư có thể lạc quan trong dài hạn, nhưng bức tranh ngắn hạn vẫn còn nhiều nghi vấn. Stack Funds cho biết trong báo cáo nghiên cứu hàng tuần gần đây của họ rằng họ "dự kiến giao dịch đi ngang và có thể có khả năng giảm " trong ngắn hạn do sự gia tăng lạm phát và sự thiếu rõ ràng về cuộc xung đột ở Ukraine.

BTC hiện đang giao dịch ở mức 39.197 USD vào thời điểm viết bài.

Thị trường Altcoin 24h qua

Giá IMX/USD

Immutable X (IMX), một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 (L2) tập trung vào NFT cho mạng Ethereum (ETH) được thiết kế để cung cấp các giao dịch gần như tức thì và không tính phí gas để khai thác và giao dịch.

Dữ liệu cho thấy giá IMX đã tăng 69,6% kể từ khi chạm mức thấp nhất là 1,09 USD vào ngày 7/3 và đạt mức cao hàng ngày là 1,86 USD vào ngày hôm qua.

Biểu đồ H4 XMR/USD. Nguồn: TradingView

Các lý do cho sự đảo ngược của IMX bao gồm việc hoàn thành vòng tài trợ Series C trị giá 200 triệu USD. Vòng gọi vốn do công ty đầu tư quốc doanh Singapore Temasek dẫn đầu và cũng có sự tham gia của Animoca Brands, Tencent, Arrington Capital và Princeville Capital.

Sau vòng gọi vốn này, định giá của giao thức Immutable X là 2,5 tỷ USD.

Yếu tố thứ hai mang lại giá trị gia tăng cho IMX là việc bổ sung các dự án mới vào giao thức đã giúp thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái.

Bao gồm Vy Worlds và Habbo NFT, cả hai đều đã tiến hành airdrop cho những người dùng đầu tiên như một cách để giúp thu hút nhiều người dùng hơn.

Yếu tố thứ ba tạo nên sự tăng trưởng cho IMX là sự phổ biến liên tục của lĩnh vực NFT. Hệ sinh thái tiền điện tử nói chung đã giảm sút kể từ đầu năm 2022, dẫn đến giá mã thông báo giảm và giảm sự quan tâm đến các NFT có giá trị lớn.

Tuy nhiên dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy rằng khối lượng bán hàng trên OpenSea vẫn ở gần mức cao nhất mọi thời đại.

IMX đang giao dịch ở mức 1,905 USD vào thời điểm viết bài.

Giá KDA/USD

Kadena (KDA) là một trong những dự án tăng trưởng gần đây bằng cách tiếp cận hướng tới tương lai để phát triển bất chấp sự yếu kém trong thị trường tiền điện tử. Giao thức blockchain L1 đã chứng kiến xu hướng ngược.

Dữ liệu cho thấy giá KDA đã tăng vọt 40 % từ mức thấp 5,94 ÚDS trong những giờ đầu ngày hôm qua lên mức cao 8,28 USD khi khối lượng giao dịch 24 giờ tăng 784 % lên 325 triệu USD.

Biểu đồ H4 KDA/USD. Nguồn: TradingView

Các lý do cho sự tăng giá gần đây của KDA bao gồm việc được niêm yết trên sàn Binance vào ngày hôm qua.

Sau thông báo, khối lượng giao dịch 24 giờ đã tăng vọt từ mức trung bình 38 triệu USD lên 325 triệu USD trong ngày 11/3. Sàn giao dịch KuCoin cũng chứng kiến khối lượng giao dịch cao, với giá trị 117,4 triệu USD trước khi KDA niêm yết tại Binance.

Lý do thứ hai giúp tăng giá KDA là sự ra mắt của các giao thức mới trên mạng Kadena, bao gồm Kaddex, sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên trong hệ sinh thái của dự án cung cấp giao dịch miễn phí gas.

Yếu tố thứ ba giúp thu hút sự chú ý đến Kadena là các mục tiêu lộ trình sắp tới của dự án bao gồm việc tung ra một tiêu chuẩn NFT nội bộ được gọi là Marmalade.

KDA đang giao dịch ở mức 6,97 USD vào thời điểm viết bài.

Giá một số đồng trong top 10 đồng coin lớn nhất 24h qua.

Ethereum tăng 1,71 % lên 2.591 USD.

Binance Coin tăng 2,66 % lên 376,49 USD.

Solana tăng 1,25 % lên 82,3 USD.

Cardano tăng 1,19 % lên 0,7989 USD.

Ripple tăng 14,87 % lên 0,839 USD.

Terra giảm 6,58 % xuống 91,73 USD.

Avalanche giảm 2,9 % còn 73,1 USD.

Top 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường. (Nguồn: coinmarketcap)

Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận mức cao nhất trong 24h qua là 1,754 nghìn tỷ USD.

Trên thị trường, có 78/100 đồng tiền hàng đầu tăng giá vào thời điểm viết bài.

Tăng giá nhiều nhất trong 24h qua ghi nhận đồng Kadena (KDA) khi tăng 16,12 % trong 24h qua.

Giảm nhiều nhất ghi nhận đồng Waves (WAVES) khi mất 7,82 % trong 24h qua.

Bài viết có sự hợp tác thông tin từ Diễn đàn Phổ cập Blockchain.