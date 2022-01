Giá Bitcoin hôm nay 13/1: Bitcoin, Altcoin trở lại vùng xanh

Giá Bitcoin (BTC/USD) 24h qua

Bitcoin (BTC) đã tăng lên mức giá cao nhất trong một tuần, phục hồi phần nào sau khởi đầu năm 2022 tồi tệ.

Những người mua Bitcoin (BTC) đã giữ mức hỗ trợ quanh vùng 40.000 USD khi các tín hiệu bán quá mức xuất hiện trên biểu đồ.

Sự tăng giá gần đây cho thấy tiền điện tử đang bắt đầu phục hồi sau khi giảm gần 30% từ mức cao nhất mọi thời đại khoảng 69.000 đô la vào tháng 11.



Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ đang tiếp cận các mức quá mua, tương tự như những gì đã xảy ra vào cuối tháng 12, trước một đợt pullback ngắn. Tuy nhiên, chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục tăng từ mức quá bán, có nghĩa là người mua có thể vẫn hoạt động khi giá giảm.

Tuy nhiên, với xu hướng giảm ngắn hạn, xu hướng tăng dường như bị giới hạn đối với vùng kháng cự 45.000 – 48.000 USD. Trên các biểu đồ hàng tuần và hàng tháng, các tín hiệu xung lượng vẫn âm, có nghĩa là hiện tại việc tăng giá có thể bị hạn chế.

Thị trường có thể đã nhận được sự thúc đẩy từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm qua cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo lạm phát chính, đã tăng lên mức 7% hàng năm vào tháng 12, mức cao nhất kể từ đầu những năm 1980.

Đã có những lo ngại trên thị trường rằng chỉ số CPI có thể còn tăng nhanh hơn, điều này gây thêm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang để có động thái mạnh mẽ thắt chặt các điều kiện tiền tệ và hạ nhiệt nền kinh tế.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư coi Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát nhanh và giá đã tăng kể từ khi Fed bắt đầu in hơn 4 nghìn tỷ USD cho đến nay, và theo đuổi các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo kể từ khi coronavirus tấn công vào tháng 3/2020.

Mati Greenspan, người sáng lập công ty phân tích tiền điện tử và ngoại hối Quantum Economics, đã viết hôm thứ Tư trong bản tin của mình: "Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu mới này có thể hơi khó hiểu khi chúng ta thấy thị trường tiền điện tử đang giành chiến thắng. "Tuy nhiên, lần này các nhà đầu tư có vẻ thoải mái hơn rất nhiều về Fed".

BTC hiện đang giao dịch ở giá 43.587 USD vào thời điểm viết bài.

Thị trường Altcoin 24h qua

Nhiều đồng Altcoin đã trở lại vùng xanh, trong đó mã thông báo NEAR đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Giá NEAR/USD

Mã thông báo NEAR của Near Protocol đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư do các dấu hiệu cho thấy blockchain này sắp ra mắt khi bị định giá thấp.

Mã thông báo NEAR của Giao thức gần đã đạt mức giá cao nhất mọi thời đại. (TradingView)

NEAR đã tăng trong thị trường gấu với tỷ suất tăng giá hơn 18% trong bảy ngày và tăng gấp đôi trong tháng qua.

Đây là một giao thức blockchain layer 1 nhằm mục đích khắc phục một số hạn chế của các đối thủ cạnh tranh như tốc độ giao dịch chậm, thông lượng hạn chế và khả năng tương thích chéo kém.

Theo các nhà phân tích, có một số lý do góp phần vào sự gia tăng gần đây của NEAR, hộ nghĩ rằng mã thông báo NEAR đã bị định giá thấp hơn những nền tảng khác khi chỉ ra những phát triển mới trên giao thức này.

NEAR hiện đang giao dịch ở giá 17,26 USD vào thời điểm viết bài.

Giá ETH/USD

Ether (ETH) đã bật ra khỏi đường hỗ trợ của kênh giảm dần vào ngày 10/1, cho thấy những con bò đực đang cố gắng bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ. Giá có thể đạt đến vùng trên không giữa đường EMA 20 ngày ở mức 3.536 USD và đường kháng cự của kênh.

Biểu đồ hàng ngày ETH / USDT. Nguồn: TradingView

Cả hai đường trung bình động đều có xu hướng giảm và chỉ số RSI nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy phe gấu có ưu thế hơn. Nếu giá giảm từ vùng trên cao, điều đó cho thấy tâm lý vẫn tiêu cực và các nhà giao dịch đang bán ra trên đà phục hồi. Những con gấu sau đó sẽ cố gắng kéo cặp ETH / USDT đến đường hỗ trợ của kênh.

Mặt khác, nếu những con bò đực đẩy giá lên trên vùng trên cao, cặp tiền có thể tăng lên SMA 50 ngày ở giá 3.938 USD. Việc phá vỡ và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự này sẽ cho thấy xu hướng có thể thay đổi.

ETH hiện đang giao dịch ở giá 3.316 USD vào thời điểm viết bài.

Giá LUNA/USD

Mã thông báo LUNA của Terra đã thoát khỏi đường hỗ trợ của kênh vào ngày 10/1 và vượt lên trên SMA 50 ngày ở giá 71,99 USD vào ngày 11/1. Việc mua tiếp theo đã đẩy giá lên đường EMA 20 ngày ở giá 78,12 USD vào hôm qua.

Biểu đồ hàng ngày LUNA / USDT. Nguồn: TradingView

Những con bò đực sẽ cố gắng đẩy giá lên trên đường kháng cự của kênh giảm dần. Việc đóng cửa phía trên kênh sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm có thể kết thúc. Sau đó, cặp LUNA / USDT sẽ cố gắng tăng lên 93,81 USD.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống khỏi đường kháng cự, thì cặp tỷ giá có thể ở trong kênh trong vài ngày nữa. Việc phá vỡ và đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ của kênh có thể cho thấy sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn.

LUNA hiện đang giao dịch ở mức 80,37 USD vào thời điểm viết bài.

Giá một số đồng trong top 10 đồng coin lớn nhất 24h qua.

Ethereum tăng 2,97 % lên 3.326 USD.

Binance Coin tăng 4,03 % lên 477,94 USD.

Solana tăng 5,62 % lên 148,69 USD.

Cardano tăng 8,84 % lên 1,3 USD.

Ripple tăng 2,24 % lên 0,7878 USD.

Polkadot tăng 3,99 % lên 26,68 USD.

Terra tăng 9,81 % lên 80,25 USD.

Top 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường. (Nguồn: coinmarketcap)

Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận mức cao nhất trong 24h qua là 2,063 nghìn tỷ USD.

Trên thị trường, có 95/100 đồng tiền hàng đầu tăng giá vào thời điểm viết bài.

Đồng tiền tăng nhiều nhất trong top 100 thuộc về đồng 1inch Network ( 1INCH ) khi tăng 15,6 % trong 24h qua.

Giảm nhiều nhất ghi nhận đồng SushiSwap ( SUSHI ) khi mất 2,92 % trong ngày.

Bài viết có sự hợp tác thông tin từ Diễn đàn Phổ cập Blockchain.