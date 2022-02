Giá Bitcoin hôm nay 15/2: Bitcoin giao dịch dưới ngưỡng 43.000 USD, nhà đầu tư nên thận trọng

Giá Bitcoin (BTC/USD) 24h qua

Dữ liệu cho thấy giá Bitcoin đã giao dịch trong phạm vi từ 41.500 USD đến 43.000 USD trong vài ngày qua và với căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang, nhiều nhà giao dịch không mấy lạc quan về triển vọng ngắn hạn của Bitcoin.

Biểu đồ BTC / USD theo TradingView

Bitcoin đang cố gắng phục hồi khỏi đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 20 ngày ở giá 41.493 USD, cho thấy rằng tâm lý giao dịch đã chuyển sang tích cực và các nhà đầu tư đang mua vào khi giá giảm.

Phe bò dường như sẽ cố gắng đẩy và duy trì giá trên ngưỡng kháng cự ở mức 45,821 USD. Nếu thành công, cặp BTC/USDT sẽ hoàn thành mô hình vai đầu vai nghịch đảo tăng giá.

Đầu tiên, cặp tiền này có thể phục hồi lên mức tâm lý ở giá 50.000 USD và nếu mức này bị vượt qua, sự bùng nổ có thể đạt đến ngưỡng kháng cự trên cao ở mức 52.088 USD.

Trái ngược với giả định này, nếu giá giảm so với mức hiện tại hoặc mức kháng cự trên cao, điều đó cho thấy phe gấu tiếp tục bán ra khi giá phục hồi. Sau đó, cặp tỷ giá có thể giảm xuống còn 39.600 USD.

Trong khi đó dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy giá Bitcoin đã bình ổn hơn so với Chỉ số Nasdaq 100 vào năm 2022. Chỉ có 5 lần trong năm nay khi Bitcoin di chuyển nhiều hơn một độ lệch chuẩn so với mức trung bình theo cả hai hướng, trong khi Nasdaq 100 đã chứng kiến 12 động thái như vậy.

Tuy nhiên, các giai đoạn biến động thấp được theo sau bởi sự mở rộng phạm vi. Do đó, các nhà giao dịch vẫn phải thận trọng vì Nasdaq 100 giảm mạnh có thể đẩy nhanh việc bán tháo Bitcoin.

Giá Bitcoin giao dịch ở giá 42.480 USD vào thời điểm viết bài.

Thị trường Altcoin 24h qua

Giá ETH/USD

Ether (ETH) đã giảm xuống dưới đường EMA 20 ngày ở giá 2.934 USD và trở lại kênh giảm dần của ngày 11/2, điều này cho thấy việc bán ra ở các mức giá tăng. Một điểm tích cực nhỏ là giá đã bám vào đường EMA 20 ngày trong hai ngày qua.

Biểu đồ giá ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày phẳng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ngay dưới điểm giữa cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu. Nếu giá phá vỡ và duy trì trên đường EMA 20 ngày, phe bò sẽ thực hiện thêm một lần đẩy giá để cặp ETH/USDT vượt lên vùng kháng cự trên mức 3.283,66 USD đến 3.411,43 USD.

Nếu thành công, cặp tỷ giá sẽ hoàn thành mô hình H&S đảo ngược. Thiết lập đảo ngược này có mục tiêu tiếp theo là mốc 4.408 USD.

Mặt khác, nếu giá giảm xuống từ ngưỡng kháng cự ở trên, điều đó cho thấy phe gấu tiếp tục bán ra trong các đợt giá phục hồi, làm tăng khả năng giảm xuống mức hỗ trợ mạnh là 2.652 USD.

ETH hiện đang giao dịch ở mức 2.916 USD vào thời điểm viết bài.

Giá BNB/USD

Binance Coin (BNB) đã phá vỡ và đóng cửa dưới đường EMA 20 ngày ở giá 407 USD vào ngày 11/2, điều này cho thấy các nhà giao dịch đã mua ở mức thấp hơn.

Biểu đồ giá BNB / USD hàng ngày. Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, phe bò đang mua các mức giảm xuống dưới 400 USD. Đường EMA 20 ngày bằng phẳng nhưng chỉ báo RSI đã giảm xuống gần 47, cho thấy mức giảm nhẹ đối với phe gấu.

Nếu giá duy trì dưới 400 USD, khả năng giảm xuống 347,40 USD sẽ tăng lên. Quan điểm tiêu cực này sẽ bị vô hiệu nếu cặp BNB / USDT tăng từ mức hiện tại và vượt qua mức trung bình động đơn giản trên đường SMA 50 ngày ở giá 439 USD. Sau đó, cặp tỷ giá có thể hướng tới mức tâm lý ở giá 500 USD.

BNB hiện đang giao dịch ở giá 404 USD vào thời điểm viết bài.

Giá LUNA/USD

Mã thông báo LUNA của Terra đã được giao dịch dưới 54,20 USD trong ba ngày qua nhưng một điểm tích cực là phe bò vẫn đang giữ mức hỗ trợ tâm lý trên 50 USD.

Biểu đồ giá LUNA / USD hàng ngày. Nguồn: TradingView

Dấu hiệu đầu tiên có thể sẽ bùng nổ là sự phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 20 ngày ở giá 56 USD, điều này cho thấy phe gấu có thể đang mất dần sự kìm kẹp. Sau đó phe bò sẽ cố gắng đẩy giá đến đường xu hướng giảm trên kênh giảm dần, nơi phe gấu có thể đặt ra một thách thức lớn.

Ngược lại, nếu phe bò không thể đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày trong vài ngày tới, việc bán có thể tăng lên và cặp LUNA/USDT có thể trượt về phía hỗ trợ mạnh ở mức 43,44 USD.

Các đường trung bình động đi xuống và chỉ báo RSI trong vùng tiêu cực cho thấy phe gấu đang có lợi thế hơn.

LUNA hiện đang giao dịch ở mức 53,9 USD vào thời điểm viết bài.

Giá một số đồng trong top 10 đồng coin lớn nhất 24h qua.

Ethereum tăng 1,78 % lên 2.920 USD.

Binance Coin tăng 1,69 % lên 403,39 USD.

Solana tăng 4,51 % lên 96,63 USD.

Cardano tăng 2 % lên 1,06 USD.

Ripple giảm 0,73 % xuống 0,7993 USD.

Avalanche tăng 5,32 % lên 81,71 USD.

Terra tăng 3,56 % lên 53,99 USD.

Top 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường. (Nguồn: coinmarketcap)

Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận mức cao nhất trong 24h qua là 1,896 nghìn tỷ USD.

Trên thị trường, có 74/100 đồng tiền hàng đầu tăng giá vào thời điểm viết bài.

Đồng tiền tăng nhiều nhất trong top 100 thuộc về đồng Mina (MINA) khi tăng 12,04 % trong 24h qua.

Giảm nhiều nhất ghi nhận đồng Amp (AMP) khi mất 4,25 % trong ngày.

Bài viết có sự hợp tác thông tin từ Diễn đàn Phổ cập Blockchain.