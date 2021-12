Giá cà chua tăng sốc, có phải do Trung Quốc "siết" xuất nhập khẩu nên khan hàng?

Giá cà chua tăng cao chưa từng có, lên đến 65.000 đồng/kg. Ngoài lý do nhiều diện tích cà chua bị thiệt hại do mưa, liệu có phải do Trung Quốc "siết" kiểm soát xuất, nhập khẩu nông sản nên hàng hóa trở nên khan hiếm.

Giá cà chua tăng cao chưa từng có Đã có nhiều năm kinh doanh mặt hàng rau, củ ở chợ dân sinh trên địa bàn phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hương chưa bao giờ thấy giá cà chua lại tăng cao như hiện nay, một điều có vẻ như bất thường khi thời điểm này nhiều diện tích cây vụ đông, trong đó có cà chua đã cho thu hoạch. "Cách đây 2 - 3 tuần, giá cà chua chỉ 30.000 - 35.000 đồng/kg, sau đó cứ tăng dần, có lúc lên đến 65.000 đồng/kg, hiện giá cà chua đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức khá cao. Giá cà chua không những tăng cao mà còn rất khan hiếm" - chị Hương cho biết. Lý giải nguyên nhân giá cà chua tăng cao chưa từng có, nhiều hợp tác xã trồng rau màu ở Hải Dương, Hưng Yên cho biết, do khi bắt đầu vào vụ đông, cây cà chua gặp mưa và sương muối nên thiệt hại nhiều, số còn lại không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, theo các thương lái kinh doanh rau, màu ở chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), nguyên nhân chính khiến giá cà chua tăng cao đột biến là do Trung Quốc hạn chế xuất nhập khẩu mặt hàng rau củ, nên cà chua và một số loại rau củ khan hiếm, việc nông sản ùn ứ ở cửa khẩu do Trung Quốc kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập khẩu cũng khiến hàng hóa về chậm hơn, tạo nên tình trạng khan hiếm. Được biết, 2/3 lượng cà chua cung cấp cho thị trường là nhập về từ Trung Quốc, còn lại được cung ứng từ các vùng trồng rau màu lớn ở Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội… Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2021, giá trị nhập khẩu rau quả Việt Nam ước đạt 1,201 tỉ USD, tăng 14,7 % so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, Trung Quốc là nguồn cung rau quả lớn nhất cho Việt Nam (trong đó có cà chua), chiếm đến gần 30% thị phần, tương đương 317,4 triệu USD, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cà chua tăng cao chưa từng có. Trong ảnh: Thu hoạch, phân loại cà chua tại một hợp tác xã ở Hải Phòng. Ảnh: Thu Thủy. Trong khi giá cà chua tăng vì khan hàng từ Trung Quốc thì nhiều loại rau, củ khó tiêu thụ vì Trung Quốc "siết" kiểm soát Trong khi giá cà chua tăng cao chưa từng có thì nhiều loại rau, của ở các địa phương lại khó tiêu thụ vì Trung Quốc "siết" kiểm soát. Chia sẻ tại Diễn đàn kết nối nông sản 970 phiên thứ 16 do Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức sáng 18/12, ông Vương Tiến Sỹ, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Lào Cai cho biết, tỉnh có nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Hiện tại, chè, chuối là những sản phẩm đã được Lào Cai đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Trong đó, chuối được xuất chính ngạch sang Trung Quốc, còn chè đã xuất sang Trung Đông, châu Âu. Vấn đề của Lào Cai hiện là dứa, với diện tích khoảng 1.600 ha và sản lượng khoảng 40.000 tấn. Tuy nhiên, mặt hàng này chưa được xuất chính ngạch sang Trung Quốc. “Rất mong được kết nối với các địa phương lân cận và Trung Quốc, đặc biệt là ở những sản phẩm đã được Lào Cai sản xuất theo quy trình tiên tiến, đảm bảo chất lượng”, ông Sỹ nói. Ông Vi Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp VIGIA (tỉnh Lạng Sơn) thông tin, công ty đang thực hiện liên kết, bao tiêu sản phẩm khoai tây, khoai lang, thạch đen cho người dân trên địa bàn tỉnh Lang Sơn. Riêng đối với thạch đen, đơn vị có thể cung cấp 2.000-5.000 tấn/năm. Hiện, công ty đã đăng ký mã cơ sở đóng gói nhưng hải quan Trung Quốc chưa chấp thuận. Giảm mua từ Trung Quốc, Mỹ mạnh tay chi 9,1 tỷ USD mua một sản phẩm thế mạnh của Việt Nam 17/12/2021 12:31

