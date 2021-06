Giá cà phê bất ngờ tăng liên tục, 5 tháng thu về 1,3 tỷ USD, vì sao Mỹ giảm mua cà phê Việt Nam?

Giá cà phê kéo dài chuỗi tăng, 5 tháng kim ngạch đạt 1,3 tỷ USD

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 100 – 200 đồng, lên dao động trong khung 33.700 – 34.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất tại Đắk Lắk, đạt 34.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai, Đắk Nông cùng ở mức 34.4000 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng đạt 33.600 đồng/kg.

Tại cảng TP.HCM, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1.646 USD/tấn, trừ lùi 55 USD/tấn.

Trên sàn kỳ hạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê Robusta tại sàn ICE Europe - London tiếp tục tăng phiên thứ 6.

Theo đó, giá cà phê kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng thêm 10 USD, lên 1.601 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 12 USD, lên 1.627 USD/tấn, mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York điều chỉnh tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng 0,10 cent, lên 161,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng 0,10 cent, lên 163,15 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch rất cao, trên mức trung bình.

Giá cà phê liên tục tăng trong thời gian qua, đưa giá cà phê nguyên liệu tại Việt Nam lên mức 33.700 - 34.500 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Giá cà phê tăng liên tục trong những ngày qua được các chuyên gia đánh giá là "bất ngờ". Một phần do dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, 1 phần do các nước sản xuất lớn như Brazil, Indonesia đã có hàng vụ mới vừa thu hoạch, tạm thời bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung Việt Nam do thị trường nội địa vẫn còn kháng giá.



Theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê tăng là nhờ các thị trường tiêu thụ cà phê lớn châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội. Điều này đã hỗ trợ giá tăng và dự báo trong thời gian tới, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng.

Theo Bloomberg, nguồn cung cà phê niên vụ 2021/22 được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao do sản lượng của Brazil giảm. Trong đó, thế giới sẽ thiếu hụt 7,5 triệu bao cà phê Arabica.

Ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt 135 nghìn tấn, trị giá 248 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với tháng 4/2021; so với tháng 5/2020 tăng 3,7% về lượng và tăng 12,6% về trị giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 720 nghìn tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá cà phê xuất khẩu trung bình của tháng 5/2021 đạt 1.837 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 4/2021, nhưng tăng 8,5% so với tháng 5/2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu trung bình cà phê của Việt Nam ước đạt 1.810 USD/tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện năng suất cà phê của Việt Nam được xếp vào hạng cao nhất thế giới, trung bình 2,6 tấn/ha nhân đối với cà phê Robusta và 1,4 tấn/ha nhân đối với cà phê Arabica. Việt Nam đứng thứ 3 về diện tích cà phê được chứng nhận bền vững; đứng thứ 2 về xuất khẩu và chiếm 8,3% thị phần xuất khẩu cà phê toàn cầu.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Mỹ trong quý I/2021 đạt 367 nghìn tấn, trị giá 1,42 tỷ USD. Mỹ giảm nhập cà phê (giảm 3,3% về lượng), nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá cà phê nhập khẩu bình quân của Hoa Kỳ đạt 3.865 USD/tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Mỹ tăng nhập khẩu cà phê từ các thị trường Brazil, Colombia, Goatemala, nhưng giảm nhập khẩu cà phê của Việt Nam, Hondurat.

Trong quý I/2021, Mỹ nhập khẩu chỉ 29,5 nghìn tấn cà phê từ Việt Nam, trị giá 1,84 triệu USD, giảm 36,4% về lượng và giảm 38,4% về trị giá so với quý I/2020. Trong khi đó, Mỹ quay sang nhập cà phê chủ yếu của Brazil, đạt 130,5 nghìn tấn, trị giá 327,32 triệu USD trong quý I/2021, tăng 22% về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với quý I/2020.

Hiện, thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của cường quốc này chiếm 35,56%, trong khi thị phần của Việt Nam chỉ chiếm 8,03% (quý I/2020 là hơn 12%). Lí giải về điều này, một số nhà phân tích cho rằng thị trường Brazil có nhiều thuận lợi hơn so với Việt Nam về vị trí địa lí.

Trong khi đó, cước vận tải biển tăng cao, khan hiếm container rỗng khiến xuất khẩu cà phê của Việt Nam gặp khó khăn.

Trong tuần vừa qua, giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên đã tăng 1.000 – 1.200 đồng, lên dao động trong khung 33.400 – 34.500 đồng/kg. Thị trường cà phê thế giới có 4 phiên tăng giá, 1 phiên đi ngang.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục tăng do ước tính sản lượng cà phê của Brazil sụt giảm so với niên vụ trước.