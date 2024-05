Giá cà phê ngày 20/5: Cà phê trong nước quanh mức giá 104.000 đồng/kg, dân nói "giá rổ vẫn ngon"

Giá cà phê ngày 20/5: Thị trường trong nước tiếp tục hồi phục giá tích cực

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động tăng.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.518 USD/tấn sau khi tăng 2,87%. Các kỳ hạn còn lại cũng đều tăng.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 206,60 UScent/pound sau khi tăng 4,40%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 20/05/2024 lúc 10:10:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê tăng 100 - 400 đồng/kg.

Trong nước, giá cà phê tăng 100 - 400 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông điều chỉnh giá thu mua cà phê lên mức thấp nhất và cao nhất khu vực là 103.500 đồng/kg và 104.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai tăng 400 đồng/kg lên 103.800 đồng/kg. Giá giao dịch cà phê tại Đắk Lắk được nâng lên mốc 104.000 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg.

Tổng kết tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 tăng 78 USD. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7 tăng 5,45 cent. Giá cà phê nội địa tăng thêm trung bình 3.500 đồng/kg.

Nhận định về thị trường tuần này, các chuyên gia cho rằng, phiên giao dịch đầu tuần, thị trường New York chỉ là mới bắt đầu cho sự khởi sắc sau một thời gian giá sụt giảm và giằng co do thanh lý.

Còn thị trường London nhiều khả năng sẽ sớm quay lại mốc 3.540 USD, và nếu tiếp tục thành công trong việc chiếm được mốc 3.612 USD - chính là mốc đầu tiên mà phe bán đang đặt chặn lỗ - thị trường Robusta nhiều khả năng sẽ tạo ra một đợt tăng giá mới.

Chuyên gia nhận định, cà phê đang có nhiều điểm hỗ trợ tích cực. Nguồn cung cà phê Robusta vẫn tiếp tục khan hiếm từ Việt Nam, và dự kiến còn kéo dài cho đến vụ mùa mới.

Trong tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của cả nước chỉ đạt 152.000 tấn, giảm đến 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chuyên gia ước tính, lượng cà phê tồn kho của Việt Nam hiện nay chỉ còn khoảng 300.000 tấn và phải chờ đến tháng 10 tới mới có nguồn thu hoạch mới bổ sung.

Tính chung 7 tháng đầu niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024), xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,1 triệu tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ niên vụ 2022 - 2023. Với kết quả này, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 65 - 70% trong tổng số sản lượng dự kiến vào khoảng 1,6 - 1,7 triệu tấn của niên vụ hiện tại.

Trong tháng 4, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt bình quân 3.768 USD/tấn, tăng 6% so với tháng trước và tăng 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá xuất khẩu tăng 49,1% lên mức bình quân 3.389 USD/tấn.