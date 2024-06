Giá cà phê ngày 6/6: Nguồn cung Robusta tại Việt Nam khan hiếm, giá cà phê vẫn đi lên mạnh

Giá cà phê ngày 6/6/2024: Cà phê trong nước vẫn đà đi lên

Theo ghi nhận phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.471 USD/tấn sau khi tăng 3,21%. Các kỳ hạn còn lại đều tăng.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 231,95 UScent/pound sau khi giảm 0,83%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF. Cập nhật: 06/06/2024 lúc 13:01:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê tiếp tục tăng thêm 1.500 đồng/kg tại các địa phương. Theo đó, thương lái ở Lâm Đồng và Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá thấp nhất và cao nhất khu vực là 125.000 đồng/kg và 126.500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng nâng giao dịch lên chung mức 126.000 đồng/kg.

Cà phê Robusta đã tăng mạnh chạm mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi qua trong khi cà phê Arabica bị áp lực bởi đồng real Brazil yếu, nằm ở mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng USD.



Giá cà phê Robusta tiếp tục được củng cố bởi những lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam xem ra vẫn chưa được cải thiện.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 10.155 bao vào ngày hôm qua, đạt mức tồn kho là 790.738 bao.

Tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên Sàn giao dịch London được cho là đã tăng 43.000 bao tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, đăng ký ở mức tổng cộng 826.167 bao, trong đó loại hàng Conillon/Robusta từ Brazil chiếm hơn 90%.

Tình trạng chênh lệch giá tăng cao dần nghiêng về phía Robusta đã phản ánh sự gia tăng sử dụng cà phê Robusta trên các thị trường tiêu dùng cà phê, đã xuất hiện và duy trì trong vài năm qua được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự gián đoạn liên quan đến đại dịch trong vận chuyển và cung cấp cà phê vào năm 2020, sương giá ở Brazil vào năm 2021 và mức giá cà phê Arabica cao được chế biến trong thời gian này.



Nguồn cung tại nước sản xuất cà phê Robusta hàng đầu - Việt Nam vẫn khan hiếm, các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ thời tiết để xem liệu vụ mùa tới có cải thiện hay không.

Thông tin từ nhà giao dịch Volcafe, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/25 của Việt Nam ước đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng 13 năm, do thời tiết không thuận lợi.

Theo các chuyên gia, dự báo giá cà phê càng trở nên khó khăn, nhất là khi mùa đông ở Brazil bắt đầu từ ngày 21/6, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê. Rabobank lưu ý, xuất khẩu cà phê Robusta từ Brazil rất lớn trong khi tồn kho Robusta được ICE chứng nhận đang tăng lên.

USDA cũng dự báo Brazil sẽ xuất khẩu tăng 2,4% so với niên vụ trước. Đã có những rào cản về vấn đề hậu cần trong 6 tháng qua về tuyến đường vận chuyển, thường bị tình trạng tắc nghẽn tại các cảng xuất khẩu quan trọng là Santos và Vitoria tới thị trường tiêu dùng.

Colombia là nhà cung cấp Arabica chế biến hàng đầu. Quốc gia này đã sản xuất 1,12 triệu bao cà phê Arabica chế biến (loại 60kg) trong tháng 5/2024, tăng 39% so với mức 806.000 bao sản xuất hồi tháng 5/2023, theo Liên đoàn Cà phê Quốc gia (NCF). NCF không đưa ra lý do tăng sản lượng. Xuât khẩu trong tháng 5/2024 của Colombia đạt 933.000 bao, tăng 10% so với mức 846.000 bao xuất khẩu một năm trước đó.