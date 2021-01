Gia cảnh các nạn nhân vụ rơi thang máy 11 người thương vong hầu hết rất khó khăn

Sáng 3/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong số nạn nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong vụ rơi thang máy tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An đã có thêm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Trần Công Hiếu (SN 1977), xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trước đó, ông Đặng Minh Cung (xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng đã tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng rơi thang máy vận chuyển này.

Một nạn nhân khác của vụ rơi thang máy là Phạm Văn P. (SN 1974, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) tiên lượng quá xấu, bệnh viện đã bàn giao về cho gia đình.

Y bác sĩ đang cứu trị cho các nạn nhân vụ rơi thang máy khiến 11 người thương vong.

8 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn rơi thang máy nghiêm trọng tại Nghệ An hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương, có người bị rất nặng gồm: Trần Văn Tư (SN 1971), Phan Xuân Duẩn (SN 1977), Phan Xuân Phúc (SN 1976), Phan Xuân Hải (SN 1973), Nguyễn Hữu Bình (SN 1969), đều xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An); Đặng Thị Lương (SN 1968), Trần Thị Thuỷ (SN 1986) xã Nhân Thành, huyện Yên Thành; Võ Văn Phương (SN 1976) xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Anh Phan Phúc (SN 1976, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu) nạn nhân thoát chết trong vụ rơi thang máy, vừa tỉnh, nói hổn hển: "Khi chúng tôi lên tới tầng 7 của tòa nhà công trình đang xây thì thang máy rơi. Mọi người la hét bên trong rồi sau đó không nhớ gì nữa. Tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trên giường cấp cứu, biết có người đã tử vong".

PCT UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi gia đình một nạn nhân bị thương tích nặng.

"Kinh tế gia đình khó khăn nên anh em chúng tôi tranh thủ đi làm không nghỉ cả dịp tết dương lịch 2021 để có ít đồng tiêu tết Nguyên đán. Tôi là lao động chính trong gia đình mà giờ gặp nạn như thế này không biết tới đây cả nhà sẽ ra sao" - anh Phúc vừa nói nước mắt vừa chảy dài.

Còn anh Nguyễn Hữu Bình, cùng xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu) kể, khoảng 13h30 ngày 2/1, nhóm công nhân hơn 11 người cả nam vào nữ đang đứng trong thang vận để lên thi công thì cáp đứt và rớt xuống với tốc độ rất nhanh, không biết gì nữa. Khi mở mắt, chỉ thấy toàn bác sĩ.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, trong tối ngày 2/1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dẫn đầu đã tới thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân vụ rơi thang máy khiến 11 người thương vong này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo dốc toàn lực cứu chữa cho các nạn nhân.