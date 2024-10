Sự thật về giá cau tươi đắt, cháy hàng khiến nhiều chú rể lo thiếu cau... dẫn cưới: Bao nhiêu cũng có, chỉ đắt thôi

Hiện nay, giá cau đang tăng cao kỷ lục, gấp 8 - 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cau tươi hiện dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, trong khi cau rời có chất lượng thấp hơn chỉ từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, tùy vào loại cau xấu hay đẹp.

Giá cau tăng mạnh, nhất là khi mùa cưới hỏi ở miền Bắc đang bắt đầu, nhiều người băn khoăn liệu nguồn cung có khan hiếm. Để trực tiếp tìm hiểu thực hư, PV Dân Việt đã "lượn" vài vòng ra các các chợ lớn ở Hà Nội như Long Biên và Đồng Xuân – những nơi cung cấp cau hàng đầu tại Hà Nội – câu chuyện về nguồn cung cau không hoàn toàn giống như những gì mọi người lo lắng.

Bà Đào Thị Mỳ đã có gần 20 năm kinh doanh cau ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cho biết, giá cau cao là có thật nhưng việc khan hiếm hàng là do các thương lái thi nhau đẩy giá, tạo cảm giác khan hiếm. Ảnh: Vũ Ly

Gặp bà Đào Thị Mỳ, một tiểu thương đã kinh doanh buôn bán gần 15 năm ở chợ Đồng Xuân, thấy chúng tôi "có vẻ" đang đi tìm hiểu mua cau, bà đon đả nói: "Các cháu sắp cưới hử, lại tìm mua cau chứ gì, không lo thiếu cau đâu. Cau gì cũng có, nhưng các cháu cưới mùa này là phải chấp nhận mua giá đắt đấy".



Theo bà My, giá cau hiện đã tăng gấp 8 - 10 lần so với thời điểm bình thường, với những buồng cau dẫn cưới, giá càng đặt hơn do là "hàng tuyển", trăm quả phảu như một. "Dạo gần đây, thương lái tranh nhau vét sạch nguồn hàng để xuất khẩu hoặc bán lại với giá cao hơn, đẩy giá cau tăng vọt. Để mua được những buồn cau đẹp, như ý trong thời điểm này là khó"- bà My cho biết.

Theo kinh nghiệm của bà My, với những nhà có truyền thống "phong kiến", kỹ tính, thường "thách cưới" bằng buồng cau phải đều, đẹp, cả trăm quả phải như nhau, tượng trưng cho trăm năm hạnh phúc của các cặp vợ chồng mới cưới. Vì thế, có những buồng cau giá thời điểm này lên tới cả 10 triệu đồng, cũng là số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, cũng có những gia đình dễ tính hơn, cau nào cũng được, miễn là có cau, có trầu

Bà My cũng cho biết: Thông thường, loại trái này thường được giá cao nhất vào dịp Tết do nhu cầu lớn, sau đó giảm dần. Mọi năm vào dịp hè, giá cau khoảng hơn 10.000 đồng một kg, nhưng năm nay liên tục tăng lập đỉnh liên tục.

Bà Nguyễn Thị Miên (bên phải), tiểu thương bán cau tại chợ Long Biên (Hà Nội), chia sẻ rằng đã lâu lắm rồi mới thấy một đợt sốt giá cau như hiện nay. Tuy nhiên, bà khẳng định phần lớn thông tin về việc khan hiếm cau là không chính xác, chỉ là chiêu trò để đẩy giá cau lên cao. "Thực tế, nguồn hàng vẫn rất dồi dào, người tiêu dùng cần bao nhiêu chúng tôi đều có thể đáp ứng", bà Miên cho biết thêm. Ảnh: Vũ Ly

Trong khi đó, một tiểu thương khác ở chợ Long Biên, bà Nguyễn Thị Miên cũng nhận định: "Không phải là không có cau mà thực chất là việc thương lái tranh nhau mua trước để tạo cảm giác khan hiếm, rồi đẩy giá lên cao để kiếm lời. Người tiêu dùng thiếu thông tin dễ bị ảnh hưởng tâm lý, lo sợ thiếu hụt nên chấp nhận mua với giá cao".



Bà Miên cũng nhấn mạnh, thực tế, lượng cau được nhập về các chợ vẫn tương đối ổn định, chỉ có giá cả là biến động do "bàn tay" của các thương lái.

Nguồn cung cau thực tế không thiếu, nhưng người tiêu dùng có xu hướng "kén chọn" hơn trong mùa cưới hỏi. Bà Miên nói thêm: "Chúng tôi nhập cau hàng ngày từ các tỉnh, nhưng tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng mà giá cau có thể khác nhau. Cau đẹp tất nhiên sẽ có giá cao, còn cau nhỏ, xấu thì giá rẻ hơn".

Anh Huy Hoàng, chuyên bán đồ cưới ở Hà Nội, cũng chia sẻ thêm về tình trạng giá cau trong mùa cưới năm nay: "Nhu cầu cau làm sính lễ tăng cao, điều này làm cho cau đẹp trở nên khan hiếm hơn, giá cả trên thị trường cũng tăng vọt".