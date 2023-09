Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (SN 1996) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - theo Công Lý.



Đối tượng Nguyễn Văn Quảng bị bắt giữ. Nguồn: ANTĐ

Thông tin cụ thể vụ lừa đảo từ ANTĐ: Tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. về việc bị Hoàng Thuý Lường (SN 1981, trú tại phường Đề Thám, TP.Cao Bằng) lừa đảo số tiền 18,6 tỷ đồng. Cụ thể, với thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thuý Lường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thúy Lường bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: ANTĐ

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lường, cơ quan chức năng thu được một số bộ hồ sơ xin việc, vay vốn của các cá nhân...

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện Lường có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Quảng. Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu cho bản thân, Quảng đã mạo danh là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Trong quá trình lừa đảo, đối tượng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thuý Lường và một số bị hại khác, dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do cần tiền lo công việc... Quảng mạo nhận quen biết rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cho bị hại xem số điện thoại và các tin nhắn để lấy lòng tin. Thực chất, các số điện thoại và tin nhắn là do Quảng tự tạo lập nên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.