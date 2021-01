Giả danh Công an yêu cầu chuyển tiền, thế cũng lừa được 900 triệu đồng

Hai cha con giả danh Công an lập kế hoạch cướp tài sản Giả danh Công an, Viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản Truy tìm đối tượng nữ nghi giả danh Công an lừa đảo

Ngày 8/1, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ chuyển vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thị trấn Vàm Láng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, 9h ngày 6/1, ông Nguyễn Văn Triệu (SN 1938) đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người nữ tự xưng cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang. Người này nói với ông Triệu rằng một người tên Hoàng A Phúc sử dụng tên và chứng minh nhân dân của ông rút số tiền 3 tỷ đồng và đang bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Người giả danh Công an, yêu cầu ông Triệu chuyển số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp, để cơ quan Công an truy bắt khi người này đi rút tiền. Sau đó, ông Triệu rút 890 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm chuyển vào số tài khoản trên. Tối cùng ngày, ông Triệu phát hiện bị lừa đảo đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.