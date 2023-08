Phim Gia đình mình vui bất thình lình tập 43: Bi kịch đến với vợ chồng Công - Phương

Phim Gia đình mình vui bất thình lình vừa lên sóng tập 43 với nhiều tình tiết khiến khán giả không khỏi bất ngờ cũng như thất vọng khi vợ chồng anh cả Công (Quang Sự) và Phương (Kiều Anh) đã mất đi đứa con khi còn trong bụng. Trải qua 2 lần mất mát, Phương có thai trong sự mong chờ, hy vọng của cả đại gia đình.

Khi làm cha, Công từ một người đàn ông lạnh lùng, không biết thể hiện tình cảm, quanh năm chỉ biết cây cối bỗng thay đổi hoàn toàn. Anh tất bật chăm sóc, yêu thương vợ, lo lắng cho vợ từng chút một. Em bé xuất hiện như một tia hy vọng, là sợi dây gắn kết hạnh phúc của vợ chồng Công - Phương.

Gia đình mình vui bất thình lình tập 43, Phương sảy thai lần 3. (Nguồn: VFC)

Vài diễn biến của tập phim này rất cảm động là cảnh Công viết nhật ký bày tỏ cảm xúc của người bố, đang mong chờ con chào đời. Phương rơi nước mắt khi đọc những lời chồng viết và khi cô đến khám thai, bác sĩ báo tim thai vẫn ổn.

Ngay cả khán giả theo dõi phim cũng háo hức mong chờ thiên thần nhỏ của vợ chồng anh cả sẽ chào đời. Trước đó, ở một số hình ảnh hậu trường sự xuất hiện của một diễn viên nhí cũng khiến khán giả hy vọng, Công và Phương sẽ hạ sinh một bé gái xinh xắn sau bao năm mong chờ có con.

Tuy nhiên, những diễn biến trong tập 43 vừa lên sóng đã khiến những khán giả theo dõi bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình từ bất ngờ, thất vọng, đến hụt hẫng vì bi kịch đến với vợ chồng Công - Phương.

Bi kịch một lần nữa đến với vợ chồng Công - Phương. (Ảnh: NSX)

Trong lần đi kiểm tra thai định kỳ, bác sĩ đã thông báo đến Phương một tin sét đánh, tim thai đã có vấn đề, nhịp tim yếu và không đều. Nghe tin dữ, Phương thẫn thờ, cô không tin vào lời bác sĩ: "Hôm nay em vẫn nghe tim thai đập rõ mà nhỉ? Em thấy bình thường, vẫn như những lần khám trước, con em vẫn máy mà".

Nghe bác sĩ tiên lượng xấu về con, Phương bàng hoàng, cầu xin bác sĩ dùng mọi cách để giữ đứa con trong bụng: "Có cách nào cứu được con em không chị? Em nghe nói có thuốc gì đấy tiêm có thể giữ được thai đó ạ. Em muốn được tiêm, chị cố gắng giúp em với, chị tiêm cho em, chỉ cần có một phần trăm may mắn em vẫn muốn cố gắng".

Nhưng sự cố gắng và hy vọng của Phương đều đã tan biến khi bác sĩ thông báo: "Em đừng cố nữa, đến hôm nay tim thai không còn nữa rồi". Phương thất vọng, không khóc thành tiếng.

Bác sĩ báo tin dữ với Phương. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phương cầu xin bác sĩ giúp cô giữ lại đứa con trong bụng (Ảnh: Chụp màn hình)

Phương hẹn Công ra quán cà phê, cô ngậm ngùi thông báo: "Chúng mình... chúng mình mất con rồi". Trước lời Phương nói, Công bình tĩnh một cách bất ngờ, có lẽ sự bình tĩnh ấy chính là nỗi đau đớn đến tận cùng tâm can.

"Anh ổn không?", Phương hỏi. "Anh ổn", Công bình tĩnh trả lời. Phương mong muốn Công sẽ giữ bí mật chuyện mất con và từ từ nói chuyện với bố mẹ: "Để em lựa lựa vì em cũng thấy thương ông bà. Bố mẹ đang rất háo hức", Phương nghẹn giọng.

Công bình tĩnh đến lạ lùng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hai tay nắm chặt, Công không nói nên lời. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Sức khỏe của em sao rồi", Công hỏi vợ. Phương vừa nói vừa rơi nước mắt: "Em không sao, em lo liệu xong hết rồi. Lần này em muốn mọi chuyện kín đáo". Công đồng ý và đứng lên rời đi trước. Nỗi đau đớn hằn lên đôi mắt của người bố 3 lần mất con, Công rời đi để lại Phương một mình.

Phim Gia đình mình vui bất thình lình: Khán giả người thất vọng, người đồng cảm với vợ chồng Công - Phương

Trên diễn đàn phim truyền hình Việt, khán giả đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bi kịch ập đến với vợ chồng Công - Phương một lần nữa:

"Những tập đầu phim còn tươi sáng, vui vẻ, với đầy những thông điệp ý nghĩa. Nhưng càng về sau nỗi đau lại càng dồn dập đến nhiều hơn với các nhân vật. Hiền lành như vợ chồng Công và Phương nên được hưởng hạnh phúc rồi mới phải", khán giả Phạm Minh viết.

"Một bộ phim ban đầu đem đến cho người ta những hy vọng và góc nhìn tích cực trong cuộc sống nhưng càng về sau lại càng bi kịch hóa cuộc đời các nhân vật. Mất con lần thứ 3 quả thực là nỗi đau thấu tận tâm can", khán giả Ngô Bích Liên chia sẻ.

"Xem phim mà khóc thay cho vợ chồng Công Phương. Có con sau 2 lần mất mát đã là điều gì đó kỳ tích rồi. Nhưng thật quá trớ trêu khi biên kịch lại để Công Phương mất con thêm lần nữa. Thông điệp truyền tải qua đây sẽ là gì?", khán giả Phương Ngân chia sẻ.

Công và Phương đau đớn khi nhận tin mất con lần 3. (Ảnh: Chụp màn hình)

Công bàng hoàng, đau đớn đến tận cùng tân can. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng, tình tiết mà biên kịch Gia đình mình vui bất thình lình là hoàn toàn có thực ở ngoài đời. Không hiếm những cặp vợ chồng hiếm muộn cũng rơi vào bi kịch như vợ chồng Công và Phương:

"Lên các viện như Phụ sản Trung ương càng thấm hết nỗi đau của anh Công - chị Phương. Có nhiều nơi là nhiều bố mẹ phải đợi đến lần thứ 7 mới đón được con trên tay. Có những người bố, người mẹ đứng trên lan can tầng 4 bệnh viện đờ đẫn thiếu một giây thôi là họ thả mình rơi tự do xuống ngay dưới đất. Ê-kíp của viện, bệnh nhân và người nhà như là người thân, an ủi lấy người đối diện, dìu nhau qua bao cùng cực. Thương vô cùng", khán giả Nguyễn Bích Thuận viết.

"Không phải trên phim mới có đâu. Ngoài đời cũng có nha, là vợ chồng tôi chứ đâu. Cả 3 lần đều mất con nên lần cuối mình hiểu cảm giác của Công. Cũng không còn bàng hoàng như 2 lần trước mà lần này là đón nhận một cách vô tri", khán giả Trần Quỳnh Hoa chia sẻ.

"Tôi cũng giống chị Phương nhưng tôi chỉ mới một lần. Tôi buồn đến mức cảm giác không thiết tha gì sống, nhưng may có chồng luôn bên cạnh và sốc lại tinh thần cho mình. Đến bây giờ viết lại nước mắt tôi vẫn ứa ra. Mong may mắn sẽ đến lại với tôi một lần nữa", khán giả Diễm Quỳnh xúc động viết.

Preview Gia đình mình vui bất thình lình tập 44: Phương đề nghị ly hôn với Công. (Nguồn: VFC)

Trong những tình tiết mới được hé lộ về phim Gia đình mình vui bất thình lình tập 44 cho biết, vì quá sốc vì nỗi đau mất con nên Công dường như không kiểm soát được hành động của bản thân. Công còn nhận được lời đề nghị ly hôn từ Phương. Mọi thứ đều xảy đến quá bất ngờ với vợ chồng anh cả.

Vợ chồng Công - Phương liệu có vượt qua nỗi đau này để tiếp tục bên nhau? Liệu rằng có một kỳ tích nào đó, một phép màu kỳ diệu nào sẽ đến với vợ chồng anh cả? Tất cả những điều này sẽ được hé lộ vào những tập tiếp theo của phim Gia đình mình vui bất thình lình.