Gia đình nữ sinh lớp 12 bị tử vong do TNGT ở Ninh Thuận nói gì khi nghe thông báo khởi tố vụ án?

Tin tưởng pháp luật xử đúng người đúng tội

Chiều 7/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng và bà Phạm Kiều Nữ, ở phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), cha mẹ nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã tử vong do TNGT vào ngày 28/6 cho biết, thông qua thông tin đại chúng đã biết được các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ TNGT cướp đi sinh mạng con gái Hồ Hoàng Anh.

Ông Hồ Hoàng Hùng cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã tử vong do TNGT ngày 28/6. (Ảnh: Quang Đăng)

"Đến chiều 7/8, gia đình mới chỉ biết được thông tin trên qua báo chí và vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, gia đình hy vọng vào sự công tâm, công bằng của pháp luật sẽ làm sáng tỏ sự việc, xử đúng người, đúng tội...", ông Hồ Hoàng Hùng nói.

Mặc dù vụ tai nạn xảy ra đã lâu và nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã tử vong hơn 1 tháng qua, nhưng hôm nay bạn bè của nữ sinh và người thân và đồng nghiệp của gia đình vẫn đến viếng, thắp hương chia buồn cùng gia đình ông Hùng.

Qua trao đổi với PV Dân Việt, những người thân và bạn bè đều bày tỏ sự tin tưởng, nghiêm minh của pháp luật...

Thông báo khởi tố vụ án hình sự

Trước đó, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã có thông báo về quyết định khởi tố vụ án hình sự theo liên quan đến vụ TNGT trên.

Clip: Cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh bày tỏ tâm sự sau khi cơ quan chức năng có thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thực hiện: Quang Đăng

Theo thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 do trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự ký gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Căn cứ điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ Luật tố tụng hình sự, cơ quan này thông báo: Kết quả giải quyết tin báo, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-KTVA.