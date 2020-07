Giá gia cầm hôm nay 11/7: Vịt thịt một ngày tụt 6 giá, liệu có phải do chiêu trò thương lái?

Giá vịt thịt hôm nay tại một số vùng đã giảm còn 35.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay: Tiếp tục giảm sâu

Trao đổi với chúng tôi, nhiều chủ trại chăn nuôi gia cầm ở 3 miền cho biết, chỉ trong ngày 10/7 vừa qua, giá vịt đã giảm sâu trên dưới 6.000 đồng/kg, hiện giá vịt thịt hôm nay các trại chỉ bán được giá từ 35.000 - 37.000 đồng/kg.

"Giá vịt thịt ngày mùng 9/7 đạt trên 40.000 đồng/kg nhưng sang ngày 10/7 các thương lái thông báo vịt đã giảm 6-7 giá, giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg, rất khó hiểu", ông Phạm Thanh Phương ở Long Thành (Đồng Nai) bức xúc.

Theo ông Phương, thông thường giá gia cầm nói chung và giá vịt thịt nói riêng có giảm thì cũng chỉ khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. "Nhưng việc giá vịt giảm mạnh bất thường như trên rất có thể do các thương lái thông đồng với nhau giở trò. Bởi hiện nay, giá cả thị trường gia cầm vẫn do các thương lái tự do quyết định, nên việc các đối tượng này nâng và kéo giá cũng là điều dễ hiểu", ông Phương đặt nghi vấn.

Phân trần về việc giá vịt thịt giảm sâu bất thường, bà Trương Thị Thịnh, một thương lái ở Khoái Châu (Hưng Yên) cho rằng: Có nhiều nguyên nhân khiến giá vịt giảm nhanh, nhưng lý do chính vẫn là do thời tiết nắng nóng nhu cầu tiêu dùng thịt gia cầm nói riêng và thịt vịt nói riêng giảm nhiều.

"Việc buôn bán của chúng tôi phụ thuộc vào thị trường và nhu cầu tiêu thụ của người dân. Nên một khi người tiêu dùng giảm mua, hàng khó bán ế ẩm thì các lái phải chủ động cân đối giá cả và việc thu mua hàng tại các trại", bà Thịnh nói.

Giá gà thịt lông màu hôm nay vẫn chững ở mức khá thấp.

Giá gà thịt công nghiệp hôm nay: Đứng giá

Khảo sát tại các trại chăn nuôi ở 3 miền, chúng tôi nhận giá già thịt công nghiệp hôm nay vẫn chững ở mức khá thấp khoảng trên dưới 27.000 đồng/kg tại các trại miền Bắc, các trại miền Nam bán xuất chuồng gà lông trắng loại trên 3,2kg/con chỉ được giá trên dưới 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gà thịt lông màu hôm nay vẫn giao dịch ở mức trên dưới 40.000 đồng/kg tại trại, tại chợ đầu mối gia cầm gà lông màu bán giá trên 50.000 đồng/kg, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều gian hàng tại chợ còn phải chịu cảnh ế ẩm khá thêm thảm.

Giá gà thả vườn nuôi dài ngày các trại tại các vùng vẫn bán được cho khách với giá từ 85.000 đồng đến trên dưới 100.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gà giống hôm nay dao động từ 6.000 đồng đến 12.000 đồng/con, như gà giống Lạc Thủy bán ra tại công ty từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng/con, tùy loại hàng.

Giá trứng gà công nghiệp hôm naybán ra cho thương lái từ 1.500 đồng đến 1.600 đồng/quả; giá trứng gà thảo mộc cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch tại các tỉnh, thành 5.000 đồng/quả.