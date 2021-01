Giá gia cầm hôm nay 6/1: Người nuôi vịt thịt thua lỗ triền miên, gà ta sắp đón tin vui

Theo nhận định của các chuyên gia chăn nuôi, Cận Tết Nguyên đàn Tân Sửu 2021 nhu cầu tiêu thụ gà ta sẽ tăng cao giúp cho giá cả mặt hàng này cũng tăng theo.

Giá gia cầm hôm nay: Giá ta nhiều nơi vẫn thấp

Giá gà công nghiệp hôm nay tại các trại vẫn chững ở mức từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng/kg, tùy loại.

Ghi nhận tại nhiều vùng chăn nuôi như Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai... chúng tôi nhận thấy giá gà ta vẫn đang giữ ở mức dưới giá thành.

Đơn cử như giá gà ta nuôi nhốt bán buôn cao nhất cũng chỉ được 35.000 đồng đến 38.000 đồng/kg;giá gà ta nuôi thả vườn, gà ta thả đồi đang được thương lái thu mua tận trại với giá 40.000 đồng đến 45.000 đồng/kg;giá gà ta bán lẻ ở các huyện của tỉnh Bình Định mới được giá 50.000 đồng/kg...

Theo phản ánh của người chăn nuôi tại các vùng, hiện tại sức tiêu thụ gà ta vẫn rất yếu khiến bà con lo lắng, nhiều chủ trại đã phải giảm đạt hoặc bỏ nghề để tránh thua lỗ nặng thêm.

"Với giá gà ta hiện tại người chăn nuôi đang lỗ ít nhất từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng/kg. Từ đầu năm đến giờ gia đình tôi liên tục chịu thua lỗ, giờ không còn sức để tái đàn nữa", bà Phạm Thị Nụ ở Hoài Ân (Bình Định).

Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng, PV Dân Việt nhận thấy nông dân các tỉnh, thành miền Ðông Nam Bộ đang rộn ràng nuôi gà chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên tính đến tháng 12/2020 thì giá gà trên thị trường cũng chỉ bằng 1/2 so cùng kỳ năm 2019, nhiều trang trại không dám đầu tư lớn như mọi năm.

Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, như Thanh Hóa, Nghệ An… người dân nuôi gà cũng e ngại giá gà không tăng cao như mọi năm.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Bình Thuận, thời điểm cuối năm này đàn heo có 308.880 con, tăng 14,9% so cùng kỳ; đàn gia cầm có 4.230.000 con, tăng 20,5% so cùng kỳ, trong đó, đàn gà 2.820.000 con, tăng 20% so cùng kỳ. Con số này cho thấy người dân đang rất mong đợi vào một dịp cuối năm sản phẩm chăn nuôi gia cầm có giá cả tốt.

Giá gà ta sẽ tăng 20%

Ðược biết, hiệp hội ngành hàng đang phối hợp với Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan rà soát cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, trong đó có sản phẩm ngành chăn nuôi gia cầm, theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để chủ động đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân.

Theo Bộ Công Thương, dự kiến từ nay đến hết năm 2020, các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt, trứng sẽ tăng với nhu cầu thịt các loại khoảng 250.000 - 350.000 tấn/tháng, khoảng 1 - 1,7 tỷ trứng gia cầm.

Một trong những giải pháp giúp cân đối cung cầu đó là tăng cường lưu thông, phân phối sản phẩm chăn nuôi trên quy mô toàn quốc, tránh việc thừa thiếu cục bộ.

Theo truyền thống văn hóa Tết Việt, trong khi người miền Nam sử dụng nhiều thịt heo ăn Tết thì người miền Trung và miền Bắc lại sử dụng nhiều thịt gà. Bởi vậy, thời gian cuối năm, giá thịt gà tại các chợ miền Bắc đang "nóng" dần, nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đem lại niềm vui cho người nuôi gia cầm. Thông thường, giá gà tại miền Bắc tăng khoảng 20% trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá vịt thịt hôm nay: Người chăn nuôi thua lỗ nặng

Tìm hiểu giá vịt thịt hôm nay chúng tôi thấy giá vịt bơ giao dịch tại các trại ở các tỉnh miền Nam vẫn trội hơn đạt từ 29.000 đồng đến 33.000 đồng, tùy vùng.

Giá vịt grimaud loại đẹp bán ở các trại tại các tinh miền Bắc dao động từ 26.000 đồng đến 29.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay vẫn chững ở mức thấp.

Với giá vịt hiện tại người chăn nuôi vịt miền Bắc đang phải chịu thua lỗ trên dưới 4.000 đồng/kg, tùy loại.

"Giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... tăng liên tục mà giá gà, vịt vẫn không tăng mà còn có chiều hướng giảm thêm càng làm cho người nuôi chúng tôi thêm kiệt quệ hơn", ông Trần Văn Bốn ở Ân Thi (Hưng Yên) than thở.

Giá vịt trắng (hay còn gọi là vịt đàn) bán buôn được giá trên dưới 35.000 đồng/kg.

Giá vịt cổ xanh (hay còn gọi là vịt suối Tây Bắc) đang được thương lái thu mua trên dưới 70.000 đồng/kg.

Giá vịt trời bán buôn từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng/con.

Giá vịt siêu bán thịt cho thương lái từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/con.

Giá ngan thịt hôm nay vẫn đang chững ở mức khá thấp trên dưới 40.000 đồng/kg.