Giá heo hơi tăng mạnh nhất 2 tháng qua, thương lái mua nhanh, nên tái đàn hay không?

Người nuôi heo vui mừng

Gia đình bà Lê Thị Mận ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) vừa xuất lứa heo ngay đợt tăng giá mạnh vừa qua. Heo nhà nuôi kỹ, lại là giống heo siêu nạc nên thương lái mua rất nhanh, không kỳ kèo ép giá như mọi khi.

“Với giá bán 60.000 đồng/kg hơi, lứa heo này tôi lời khoảng 10 triệu đồng. Hiện nay, gia đình vệ sinh, phơi chuồng ít ngày rồi thả lứa mới. Heo hơi đang có giá nên lứa này tôi tính tăng đàn”, bà Lê Thị Mận cho biết.

Người nuôi heo ở xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) xuất bán đúng dịp heo có giá. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Mấy ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thủy Loan ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) tập trung chăm sóc, tăng khẩu phần ăn để thúc heo nhanh lớn, kịp xuất. Theo bà Loan, đàn heo của gia đình bà đã có trọng lượng từ 70-75kg/con. Ngoài cho ăn cám tổng hợp, bà còn nấu cháo với bã bia cho ăn bổ sung giúp heo tăng trọng. Hiện nay, heo có giá nên gia đình tranh thủ thúc cho heo đạt trọng lượng để xuất chuồng. Nếu không có gì bất ổn thì khoảng 1 tháng nữa sẽ bán được.

“Gia đình tôi cũng đã vệ sinh một ô chuồng khác, chuẩn bị nhập lứa giống mới. Với đà tăng giá hiện nay, khả năng sắp tới, nhiều hộ sẽ tái, tăng đàn nên heo giống có thể hút. Tranh thủ lúc giá heo giống còn rẻ, tôi thả giống sớm”, bà Loan cho biết thêm.

Từ tháng 4 năm nay, thị trường heo hơi đã ghi nhận những biến động khả quan. Từ mức 50.000 đồng/kg, giá heo hơi nhích dần lên đến 57.000 đồng và mới đây nhất, vào ngày 16/6, heo hơi tăng thêm 3.000 đồng/kg, là lần tăng giá mạnh nhất trong 2 tháng qua, đẩy giá heo chạm mốc 60.000 đồng/kg.

Tính đến nay, giá heo hơi đã tăng thêm khoảng 20% so với lúc trước. Đây là vùng giá mà các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có lợi nhuận. Một trong những nguyên nhân chính góp phần tăng giá trong thời gian gần đây là do thiếu hụt nguồn cung và sự khởi sắc của thị trường tiêu thụ thịt heo sau một thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thận trọng tái, tăng đàn

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, việc thiếu hụt nguồn cung và sự kỳ vọng giá thịt cải thiện trên thị trường thế giới hay những tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc là căn cứ để các nhà phân tích cho rằng giá heo hơi của nước ta sẽ giữ được đà tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, người chăn nuôi heo đang bắt đầu tái đàn, tăng đàn để cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Ông Hồ Văn Thành ở xã An Nghiệp (huyện Tuy An) cho biết: Chi phí chăn nuôi heo rơi vào khoảng 55.000 đồng/kg hơi. Với giá bán ra 60.000 đồng/kg như hiện nay, người chăn nuôi nhỏ lẻ có thể kiếm được ngày công. Ở nông thôn, ngoài trồng trọt, nếu chúng tôi tăng gia vài con heo, gà… thì mới có tiền cho con ăn học.

"Lâu nay, heo mất giá, gia đình tôi tạm bỏ chuồng, nay heo đã tăng giá nên tôi sửa lại chuồng, mua chục con giống gầy lại đàn. Đợt này tôi mua heo giống khá lớn, trọng lượng từ 28-30kg/con, loại này chỉ cần nuôi hơn 3 tháng nữa là có thể xuất" - ông Thành nói.

Tương tự, từ lúc giá heo hơi lên 57.000 đồng/kg, gia đình bà Lê Thị Hồng ở xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa) đã bắt đầu tái đàn.

“Đợt đó tôi thả lứa 15 con heo giống. Nay tôi thấy heo tiếp tục tăng giá nên đã vệ sinh 1 chuồng nữa, khoảng 3 ngày tới sẽ thả thêm 20 con heo giống. Toàn bộ con giống đều được đặt mua từ trại giống uy tín, tôi không mua giống trôi nổi vì sợ nhiễm bệnh, phát dịch lại khổ. Tôi cũng đặc biệt quan tâm các khâu tiêm phòng, vệ sinh thú y”, bà Hồng nói.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Phú Yên, tổng đàn heo toàn tỉnh hiện có khoảng 153.700 con; trong đó, hơn 50% tổng đàn được nuôi tại các trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, gần 40% tổng đàn nuôi theo hình thức gia trại với quy mô nông hộ, nhỏ lẻ.

“Khi tái đàn, bà con cần chú ý chất lượng con giống để hạn chế rủi ro. Con giống sau khi mua về phải nhốt cách ly 15 ngày theo dõi thể trạng, nếu khỏe mạnh mới cho nhập đàn; đồng thời tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy định để phòng dịch bệnh. Ngoài ra, hiện thời tiết nóng ẩm thuận lợi để virus phát sinh gây bệnh, người chăn nuôi phải chú ý phòng ngừa, thường xuyên vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc sát trùng để hạn chế mầm bệnh sinh sôi, phát tán”, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Lâm lưu ý.