Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý lò than gây ô nhiễm môi trường

Cơ sở đốt than gây ô nhiễm môi trường khiến người dân xung quanh bức xúc

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chư Sê và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/8/2020, đồng thời phản hồi thông tin đến Báo điện tử TN&MT.

Trước đó, cơ sở đốt than của ông Trần Quốc Cường (xã Ia Pal) có 10 lò đốt hoạt động từ năm 2018 đến nay nhưng chưa có các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định, không có hệ thống xử lý khói, bụi đạt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân xung quanh.

Người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh, kiến nghị các các cấp chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, bảo đảm môi trường trong sạch, nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Được biết, cơ sở đốt than của bà Lê Thị Trâm được Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Chư Sê cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề mua bán than. Song, thực tế, bà Trâm lại hoạt động đốt than.

Ngày 28/7 vừa qua, Phòng TN&MT huyện Chư Sê đã có cuộc làm việc với các hộ dân có đơn phản ánh, chủ cơ sở đốt than và các đơn vị liên quan về vấn đề này. Song cuộc đối thoại vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, chưa đưa ra được giải pháp nào để giải quyết dứt điểm vụ việc này.