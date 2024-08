"Giả mạo trong công tác", nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La bị bắt "Giả mạo trong công tác", nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La bị bắt

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc (nguyên Chủ tịch xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về tội "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.