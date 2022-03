Giá mít Thái hôm nay 1/3: Giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Theo các vựa mít Thái ở ĐBSCL, giá mít Thái hôm nay 1/3 tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 1/3 tại Tiền Giang như sau: mít Kem lớn (loại trái nặng từ 9 kg trở lên) là 11.000 - 12.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ (loại trái nặng từ 4-9kg) từ 4.000 - 5.000 đồng/kg (tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các vựa ở Tiền Giang, giá mít Kem lớn được thu mua với giá 13.000 - 14.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 6.000 - 7.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 1/3 như sau: mít Kem lớn 10.000 -11.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít kem nhỏ 3.000 - 4.000 đồng/kg (tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua).

Đối với giá tại vựa đối với các địa phương trên như sau: mít Kem lớn 12.000 -13.000 đồng/kg, mít kem nhỏ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Tùy vào từng vựa, từng khu vực sẽ có mức chênh lệch giá so với mức giá trên từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Người dân so sánh độ dễ giữa trồng mít Thái với trồng cam sành và trồng sầu riêng

Trước tình hình giá mít Thái giảm mạnh trong thời gian qua, nhiều người dân ĐBSCL bắt đầu cảm thấy trồng mít Thái "khó ăn" hơn những năm trước đó và so sánh với cây cam sành và sầu riêng.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 1/3 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vườn cao nhất 12.000 đồng/kg. Người dân so sánh cây mít Thái với cam sành và sầu riêng. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân cho rằng, cây mít Thái vẫn còn nhiều thuận lợi hơn 2 loại trái cây trên. Cụ thể, cây mít Thái mặc dù có bệnh xì mủ khó trị, giá cả bấp bênh nhưng vẫn là cây dễ trồng, công sức bỏ ra không nhiều và đầu tư ít kinh phí hơn cây cam sành và sầu riêng.

Anh Lê Minh Thành ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, để trồng 1.000 m2 cây cam sành, tiền vốn bỏ ra phải khoảng 70 triệu đồng đối với đất nhà, còn đất thuê phải hơn 100 triệu đồng. Trong quá trình trồng cam sành, phải rất cực trong khâu chăm sóc. Về giá bán ra, cũng có lúc tăng, lúc giảm như các loại cây ăn trái khác, nếu vào mùa nghịch và cam tốt thì mới có lời.

Cũng theo anh Thành, trồng mít Thái khỏe hơn trồng cây cam sành về công chăm sóc, vốn bỏ ra ít hơn rất nhiều. Về giá mít Thái, tuy giảm mạnh ở thời điểm hiện tại do tình hình kiểm soát dịch Covid-19 của Trung Quốc nhưng những lúc cửa khẩu thông quan bình thường, giá sẽ cao hơn, đa số người dân trồng mít đều có lời.

Về cây sầu riêng, một số người dân cho hay, hiện giá cao và ổn định. Nếu có kinh phí, có thể đầu tư vào loại cây có giá trị kinh tế cao này. Tuy nhiên, so với cây mít Thái thì cây sầu riêng trồng tới 5 năm mới bắt đầu cho trái trong khi đó cây mít Thái chỉ 16 tháng.

Ngoài ra, có thời điểm, giá sầu riêng cũng có lúc thấp hơn giá mít Thái. Kỹ thuật trồng sầu riêng khó hơn mít Thái rất nhiều do vậy không phải ai trồng cũng "có ăn".